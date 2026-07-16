दिन में खूबसूरत युवतियों के चुराता था अंडरगारमेंट्स, फिर रात में वही कपड़े पहनकर करता था..., CCTV ने खोले और भी कई राज़

Bengaluru Undergarments Theft Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बेंगलुरु शहर में पिछले 2 महीने से 2 युवतियों अंडरगारमेंट्स चोरी करने का मामला सामने आ रहा था. इससे परेशान महिलाओं ने सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए, इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. हिडन कैमर में दोनों युवतियों ने रिकॉर्डिंग देखी तो वो भी चौंक गईं. सीसीटीवी में सामने आया कि एक शख्स ने युवतियों के अंडरगारमेंट्स उठाए और उसने कपड़े बहनकर हस्तमैथुन किया. ऐसा वह अक्सर करता था. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. हालांकि, फिर जमानत पर उसको छोड़ दिया गया. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

कैसे हुआ खुलासा?

बेंगलुरु में 2 युवतियों के साथ पिछले 2 महीनों के दौरान अजब हादसे हो रहे थे. कोई उनके अंडरगारमेंट्स चुरा लेता था. शुरुआत में लगा कि हवा में कपड़े उड़ गए होंगे, लेकिन रोजाना ही ऐसा होने लगा तो युवतियों की परेशानी बढ़ गई. इसके बाद उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की. मामला युवतियों से जुड़ा था, इसलिए हादसा स्थल पर हिडन सीसीटीवी लगवा दिए गए. इस बीच 1 जुलाई, 2026 की रात को कैमरे में एक शख्स नजर आया. पूरा वीडियो देखा गया तो पता चला कि यह शख्स 1 जुलाई को सुबह करीब 3 बजे वहां पहुंचा, जहां पर युवतियों के कपड़े सूख रहे थे. शख्स ने बेफिक्री से वहां पर तारों पर टंगे युवतियों के अंडरगारमेंट्स चुराए. वीडियो के मुताबिक, इस दौरान उसने चुराए पुराने कपड़े वहीं रख दिए और नए कपड़े उठा लिए. इसका बाद उसने युवतियों के कपड़े पहनकर हस्तमैथुन किया.यह सब करने के बाद वह वहां से निकल गया.

फुटेज के आधार पर गिरफ्तार हुआ युवक

पूरा फुटेज देखने के बाद पुलिस ने जांच की कड़ी में 23 वर्षीय आरोपी अब्दुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान पता चला कि अब्दुल हुसैन एक ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी एजेंट का काम करता है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया. फिर जमानत पर उसको छोड़ दिया गया. पुलिस के सामने उसने कबूल किया कि वह ऐसा मजे लेने के लिए करता था.

कौन हैं 2 युवतियां?

पूरा मामला बेंगलुरु के इंदिरा नगर का है. यहां की एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लौर के फ्लैट में 2 युवतियां रहती हैं. दोनों युवतियां पिछले 2 महीने से अपने अंडरगारमेंट्स चोरी होने की वजह से परेशान थीं. युवतियों के मुताबिक, जब वह अपने/परिवार के कपड़े सुखाने के लिए डालती थीं, तो वो सुबह उनके गायब मिलते थे. बाकी कपड़े वहीं पर मिलते , लेकिन अंडरगारमेंट्स गायब होते.

एक दिन पहले चोरी कपड़े मिलते थे अगले रोज़

हैरत की बात यह है कि नए कपड़ों की जगह पिछले दिन के डाले कपड़े सूखते मिलते. परेशान युवतियों ने पुलिस के समक्ष शिकायत की. बताया कि यह सिलसिला मई, 2026 से जारी है. युवतियों ने बताया कि हम अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स गायब मिलते हैं, जबकि पुरुषों और परिवार के अन्य लोगों के कपड़े सुरक्षित मिलते.

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