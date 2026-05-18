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Bengaluru Lokmanya Express Train: 30 साल बाद बेंगलुरु-मुंबई के बीच शुरू हुई दूसरी सीधी ट्रेन, जानें रूट से लेकर टिकट तक सब कुछ

Bengaluru Lokmanya Tilak Terminus Express: बेंगलुरु-मुंबई के बीच 30 साल बाद दूसरी सीधी ट्रेन शुरू हुई है. ये ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी और 24 घंटे में यात्रा पूरी करेगी. इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिलेगी.

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: May 18, 2026 2:15:23 PM IST

Bengaluru Lokmanya Express Train: 30 साल बाद बेंगलुरु-मुंबई के बीच शुरू हुई दूसरी सीधी ट्रेन, जानें रूट से लेकर टिकट तक सब कुछ


Bengaluru Lokmanya Tilak Terminus Express: बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. करीब 30 साल बाद इन दोनों महानगरों के बीच दूसरी सीधी ट्रेन सेवा शुरू की गई है. इस नई ट्रेन का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से किया. इस सेवा के शुरू होने से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच काम, पढ़ाई और व्यापार के लिए सफर करने वाले हजारों यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी.

इस बिजी रूट पर लगातार बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए रेलवे ने ये कदम उठाया है. साथ ही, आने वाले समय में बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की भी संभावना जताई गई है, जिससे रात के सफर में समय की बचत और ज्यादा आरामदायक यात्रा संभव हो सकेगी.

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 नई ट्रेन के चलने का समय 

नई शुरू हुई ये एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी.

ट्रेन संख्या 16553 SMVT बेंगलुरु–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस हर मंगलवार और शनिवार को रात 8:35 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी और अगले दिन रात 8:40 बजे मुंबई पहुंचेगी.

वहीं वापसी के लिए ट्रेन संख्या 16554 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस रविवार और बुधवार को रात 11:15 बजे मुंबई से चलेगी और सोमवार तथा गुरुवार को रात 10:30 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। इस पूरी यात्रा में लगभग 24 घंटे का समय लगेगा.

 रूट और मेन स्टॉपेज

ये ट्रेन कुल 15 मेन स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें दावणगेरे, हुब्बली, धारवाड़, बेलगावी, मिरज, सांगली, कराड, सतारा, पुणे, लोणावला, करजत, कल्याण और ठाणे जैसे स्टेशन शामिल हैं. इस सेवा से न सिर्फ बड़े शहरों के यात्री बल्कि छोटे कस्बों और शहरों के लोग भी लाभान्वित होंगे, जो रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए इन महानगरों के बीच यात्रा करते हैं.

ये ट्रेन मॉडर्न एलएचबी कोचों के साथ चलाई जाएगी, जिसमें कुल 17 कोच शामिल हैं. इनमें AC 2-टियर, AC 3-टियर, स्लीपर क्लास, जनरल सेकेंड क्लास के साथ-साथ दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष कोच और लगेज-कम-जनरेटर कार भी शामिल है.

 किराए की डिटेल

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस नई सेवा का किराया भी तय कर दिया गया है।

 स्लीपर क्लास: ₹750
 AC 3-टियर: ₹1,880
 AC 2-टियर: ₹2,575

बेंगलुरु–मुंबई के बीच ये दूसरी सीधी ट्रेन सेवा रेल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. इससे यात्रियों का समय बचेगा और भीड़भाड़ वाले रूट पर बेहतर यात्रा एक्सपीरिएंस मिलेगा.

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