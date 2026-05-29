बंद कमरे में दोस्त संग पत्नी कर रही थी ऐसा काम, पति देख हुआ आगबबूला, फिर पीट-पीटकर युवक को मार डाला

Bangalore Murder Case: कभी-कभी कुछ ऐसी खबरे आती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. बेंगलुरु से सामने आए एक मामले ने आस-पास के इलाके में दहशत फैला दी है. एक युवक अपनी सालों पुरानी महिला दोस्त से मिलने उसके घर पुहंचा था. लेकिन जब महिला के पति ने ये देखा तो वह आगबबूला हो गया और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पत्नी के दोस्त को खूब पीटा. उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी मौत हो गई. जानिए पूरी घटना.

कहां का और क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि यह पूरा मामला ब्याटरायनपुरा थाना क्षेत्र का है. मरने वाले युवक की पहचान 27 साल के मोहम्मद कासिफ के रूप में हुई है, जो रामनगर की बीड़ी कॉलोनी में रहता था. उसका कबाड़ का कारोबार था. मृतक कासिफ अपनी शादीशुदा महिला दोस्त से मिलने उसके घर पहुंचा था. उसी दौरान महिला के पति अकबर ने जब कासिफ को अपनी पत्नी संग देखा तो वह गुस्से से लाल हो गया. फिर उसने अपने रिश्तेदारों संग मिलकर कासिफ को बुरी तरह पीटा. हालांकि, पिटाई के बाद कासिफ किसी तरह वहां से निकलकर रामनगर अपने घर पहुंचा. लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे रात को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

क्या जानकारी आई सामने?

पुलिस के मुताबिक मोहम्मद कासिफ पहले बापूजीनगर में ही रहता था, लेकिन बाद में वह रामनगर में आ गया था. कासिफ और अकबर की पत्नी स्कूल के समय से ही दोस्त थे. बताया जाता है कि दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी. हुआ ये कि लड़की की शादी के बाद भी दोनों की दोस्ती कायम रही. लेकिन ये बात महिला के पति अकबर को नहीं पसंद आती थी. इसीलिए जब कासिफ अकबर की पत्नी से मिलने घर पहुंचा, तो अकबर का गुस्सा फूट पड़ा और उसकी जान ले डाली.

पुलिस कर रही जांच