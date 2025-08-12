Home > देश > Hulimavu case: गुंडागर्दी की हदें पार! महिला से सरेआम बदसलूकी और मारपीट, अपार्टमेंट परिसर में घुसकर ईंटें से किया हमला– सुरक्षा पर उठे सवाल

Bengaluru (Hulimavu): बेंगलुरु के हुडिमावु इलाके में एक महिला के साथ सड़क पर बदसलूकी के बाद अपार्टमेंट परिसर में घुसकर ईंटों से हमला किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, परिजनों पर भी हमला – सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। जानिए पूरी घटना।

Published By: Shivani Singh
Published: August 12, 2025 22:14:00 IST

Bengaluru (Hulimavu): बेंगलुरु के हुलिमावु क्षेत्र में एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी और मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यह पूरी घटना उस समय शुरू हुई जब एक वाहन चालक ने महिला की कार को लापरवाही से ओवरटेक किया और फिर उसे आक्रामक तरीके से रोका। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद वह व्यक्ति न सिर्फ उसे धमकाने लगा बल्कि उसने कुछ अन्य लोगों को भी बुला लिया, जिन्होंने मिलकर महिला का पीछा करना शुरू कर दिया।

घटना के दौरान, आरोपितों ने ईंटें लेकर महिला का पीछा किया और यहां तक कि उसके अपार्टमेंट परिसर में जबरन घुस आए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, आरोपी गेटेड कम्युनिटी की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए परिसर में घुस गए और वहां भी महिला को धमकाते और आक्रामक व्यवहार करते दिखाई दिए। महिला ने बताया कि जब उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसे बचाने आए, तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए।

महिला के पिता ने इस संबंध में हुलिमावु पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता ने हमलावरों की पहचान टैक्सी चालकों के रूप में की है। हालांकि पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या वे वास्तव में किसी राइड-हेलिंग सेवा (जैसे Ola या Uber) से जुड़े थे या पीड़िता उन्हें पहले से जानती थी।

पुलिस की जांच जारी

हुडिमावु पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है और संदिग्धों की पहचान के लिए तकनीकी टीमों की मदद ली जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि परिसर में जबरन घुसपैठ कैसे हुई और क्या सुरक्षा गार्डों ने समय पर कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें छेड़छाड़, हमला, आपराधिक अनधिकार प्रवेश और जान से मारने की धमकी शामिल हैं।

स्थानीय लोगों में आक्रोश

घटना के बाद से इलाके में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक है। उन्होंने अपार्टमेंट परिसर और आस-पास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

इस घटना ने बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा और गेटेड कम्युनिटी की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय दिलाएगी।

