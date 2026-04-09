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परफेक्ट मर्डर प्लान फेल! UPI चैट्स ने खोल दिया कातिल सर्जन का राज; ऐसे की डॉक्टर पत्नी की हत्या

Doctor UPI Chat Murder Case: आरोपी का अस्पताल की एक नर्स के साथ संबंध था और उसने बातचीत के लिए PhonePe के मैसेज फीचर का इस्तेमाल किया.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 9, 2026 11:10:28 PM IST

डॉक्टर UPI चैट हत्या मामला
डॉक्टर UPI चैट हत्या मामला


Bengaluru UPI Message Murder Plan: बेंगलुरु में एक सर्जन द्वारा अपनी ही डॉक्टर पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. आरोपी डॉ. महेंद्र रेड्डी पर अपनी पत्नी डॉ. कृतिका रेड्डी को एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर मारने का आरोप है. यह घटना 21 अप्रैल की बताई जा रही है, जब वह पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा और उसे अचानक तबीयत बिगड़ने की कहानी सुनाई.

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‘परफेक्ट मर्डर’ की साजिश

महेंद्र ने अपने मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल कर हत्या को प्राकृतिक मौत दिखाने की कोशिश की. अस्पताल में डॉक्टरों ने कृतिका को मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिस्थितियों ने संदेह पैदा किया. शुरुआती जांच में मामला सामान्य मौत जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में कई तथ्य सामने आए, जिन्होंने पूरे केस को हत्या की दिशा में मोड़ दिया.

डिजिटल सबूतों ने खोला राज

जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले डिजिटल सबूत मिले. आरोपी का अस्पताल की एक नर्स के साथ संबंध था और उसने बातचीत के लिए PhonePe के मैसेज फीचर का इस्तेमाल किया, ताकि वह पकड़ा न जाए. हालांकि, Forensic Science Laboratory (FSL) ने करीब 10 लाख डिलीटेड फाइल्स रिकवर कीं, जिनमें चैट्स भी शामिल थीं. इन चैट्स में आरोपी का कबूलनामा मिला, जहां उसने हत्या की बात स्वीकार की और प्रेमिका को सावधान रहने को कहा.

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कोर्ट का सख्त फैसला

महेंद्र और कृतिका की शादी मई 2024 में हुई थी और दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे. पुलिस द्वारा पेश किए गए मजबूत डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर माना. नतीजतन, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे यह साफ हो गया कि मामले में कानून सख्ती से कार्रवाई कर रहा है.

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Tags: Bengaluru Crime News 2026Bengaluru Doctor Murder CaseDoctor UPI Chat Murder CaseSurgeon Mahendra Reddy UPI ChatUPI Message Murder Plan
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