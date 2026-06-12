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बेंगलुरु: बेटी के सांवले रंग से थी परेशान, महिला वकील ने ले ली मासूम की जान, लिव-इन पार्टनर भी हत्या में शामिल

बेंगलुरु में एक 39 वर्षीय महिला वकील ने अपने लिव-इन पार्टनर के साथ मिलकर 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 12, 2026 2:46:09 PM IST

महिला वकील ने ले ली मासूम की जान
महिला वकील ने ले ली मासूम की जान


बेंगलुरु में एक महिला वकील ने सिर्फ इसलिए अपनी 5 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि उसका रंग सांवला था. पुलिस ने बच्ची की मां और उनके लिव इन पार्टनर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

यह बच्ची 25 मार्च को अपने मृत पाई गई थी. उसके पिता ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई की है.

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क्या है पूरा मामला 

आरोपी महिला वकील की पहचान प्रियंका के रूप में की गयी है. प्रियंका की पांच साल की बच्ची वेनेला 25 मार्च को मृत पाई गई थी. बच्ची के पिता द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, प्रियंका बच्ची की मौत को लेकर हर बार अलग-अलग और भ्रामक कहानियां गढ़ रही थी, जिससे उनका उस पर हत्या का शक गहरा हो गया था. मृत मासूम के पिता के अनुसार, प्रियंका ने शुरुआत में बताया कि बच्ची ने 24 मार्च की रात को बिरयानी खाई थी और अगली सुबह वह मृत मिली थी. लेकिन फिर बाद में उसने कहानी बदल दी और कहा कि वह और मोहन (लिव-इन पार्टनर) कोलार के एक कैफे में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने बच्ची को कार में सोता हुआ छोड़ दिया था. प्रियंका ने बताया कि जब वो बच्ची को घर लेकर आई तो अगले दिन वह मृत पाई गई. उसके इन संदिग्ध बयानों और अजीबोगरीब कहानियों के आधार पर 4 जून को बेटी के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया. केस दर्ज होने की जानकारी मिलते ही प्रियंका बेंगलुरु से फरार हो गई. पुलिस से बचने के लिए वह पहले मैसूर गई और फिर वहां से सकलेशपुर में छिप गई, जहां आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, “कथित हत्या के पीछे का सटीक मकसद अभी भी अज्ञात है. हालांकि, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या प्रियंका अपनी बेटी के रंग-रूप को लेकर नाखुश थी और क्या यही असंतोष इस जघन्य वारदात का कारण बना.”

मुख्य आरोपी ने कबूल किया अपराध 

प्रियंका के लिव-इन पार्टनर की पहचान मोहन जी के रूप में हुई है. उसे ही इस मामले में मुख्य आरोपी माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार, मोहन ने कार के अंदर ही बच्ची के साथ मारपीट करने और उसका मुंह दबाकर हत्या करने की बात कबूल कर ली है. जानकारी के अनुसार फिलहाल प्रियंका पुलिस की हिरासत में है और हत्या के असल मकसद का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है.

Tags: bengalurucrime news
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