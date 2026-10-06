Voter List Fraud: वोटर लिस्ट में 136 नाम हटाने की कोशिश? फर्जी हस्ताक्षर वाले Form 7 को लेकर बेंगलुरु में केस दर्ज

Bengaluru Voter List Case: मतदाता सूची में नाम होना हर पात्र नागरिक के लिए मतदान के अधिकार से जुड़ा अहम हिस्सा है. ऐसे में अगर किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाने के लिए आवेदन किया जाए, तो मामला गंभीर हो जाता है. बेंगलुरु के सूबेदार पाल्या इलाके में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. पुलिस ने मतदाता सूची से 136 लोगों के नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर वाले Form 7 आवेदन जमा किए जाने के आरोप में एक बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) के खिलाफ केस दर्ज किया है. हालांकि, मामले में लगाए गए आरोप अभी जांच का विषय हैं और पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है.

136 Form 7 आवेदन जमा करने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, मामला सुबेदार पाल्या के वार्ड नंबर 45 स्थित मतदान केंद्र संख्या 68 से जुड़ा है. आरोप है कि यहां 136 Form 7 आवेदन जमा किए गए. इन आवेदनों में संबंधित मतदाताओं के अनुपस्थित होने या स्थायी रूप से स्थानांतरित होने का हवाला देते हुए उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की गई थी.

BLA-2 दीपक सिंह के खिलाफ FIR

बीएलए-2 दीपक सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता अनूप अयंगर की शिकायत के बाद 5 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि सिंह भाजपा से जुड़े हुए थे, हालांकि एफआईआर में किसी भी पार्टी से जुड़े होने का जिक्र नहीं है. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है.

मल्लेश्वरम से 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अयंगर ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड नंबर 45 में SIR प्रक्रिया के दौरान, उन्हें पता चला कि सिंह ने कथित तौर पर फॉर्म 7 में झूठे रिकॉर्ड जमा किए थे, जिसमें कहा गया था कि निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले मतदाता या तो अनुपस्थित थे या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे.

हस्ताक्षर में मिली कथित गड़बड़ी

FIR के अनुसार, यह पाया गया कि सूबेदार पाल्या, वार्ड संख्या 45 में मतदान केंद्र संख्या 68 से संबंधित 136 फॉर्म 7 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें मतदाताओं के नाम अनुपस्थित होने के आधार पर मतदाता सूची से हटाने की मांग की गई थी. फॉर्म 7 आवेदन कथित तौर पर सूबेदार पाल्या वार्ड के बीएलए -2 सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए थे. शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि इन फॉर्मों पर हस्ताक्षर और मूल आवेदकों के हस्ताक्षरों के बीच बड़ी विसंगतियां थीं.

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि सिंह और उनके सहयोगियों ने वैध मतदाताओं को मतदाता सूची में बने रहने के अधिकार से वंचित करने के इरादे से मतदाताओं की पहचान करने, फॉर्म 7 आवेदन एकत्र करने या तैयार करने, उन पर कार्रवाई करने और बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन जमा करने की साजिश रची थी. यह भी आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय के मतदान केंद्रों को निशाना बनाया गया था और कई प्रपत्रों की तुलना से यह संभावना पैदा हुई कि हस्ताक्षर जाली थे.

बेंगलुरु पुलिस ने इन धाराओं के तहत दर्ज किया मामला

FIR में कहा गया है, यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने एक लोक सेवक होने के नाते, किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गलत जानकारी दी थी, जाली दस्तावेज बनाए और धोखाधड़ी करने के इरादे से साजिश रची.

शिकायत के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 336(2), 340(2), 61(2)(बी) और 217(बी) के तहत मामला दर्ज किया. संक्षेप में, मामला इस आरोप पर केन्द्रित है कि मतदाता विलोपन फॉर्म फर्जी हस्ताक्षरों का उपयोग करके थोक में गलत तरीके से दाखिल किए गए थे, और पुलिस शिकायत की जांच कर रही है.