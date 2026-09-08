बच्चे पैदा करने की मशीन! बंगाल में 60000 नाबालिग बच्चियां हुईं प्रेग्नेंट; अब सरकार लेगी पतियों की रिमांड

West Bengal News: पश्चिम बंगाल से एक ऐसा डाटा सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, इस डाटा ने बाल विवाह और कम उम्र में प्रेग्नेंसी जैसे गंभीर मुद्दों पर फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बता दें कि जनवरी से जून 2026 के बीच, राज्य में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की लगभग 60,000 हॉस्पिटल डिलीवरी दर्ज की गईं. डाटा सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे. लेकिन बता दें कि इसका सीधा-सीधा मतलब है कि औसतन, छह महीने तक हर दिन सैकड़ों कम उम्र की लड़कियां माँ बनी हैं. बता दें कि सबसे ज़्यादा मामले मुर्शिदाबाद में रिपोर्ट किए गए, जहाँ 12,847 कम उम्र में डिलीवरी हुईं. यह आंकड़ा पूरे राज्य में रिपोर्ट किए गए कुल मामलों का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है. इसके बाद साउथ 24 परगना का नंबर है.

अब हर घर होगा चेक

वहीं इस बढ़ते बाल विवाह के मामलो को देखते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ़ कहा है कि ऐसी कम उम्र में शादियों और प्रेग्नेंसी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है. इतना ही नहीं, बता दें कि इन आंकड़ों ने सबसे बड़ी चिंता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि कम उम्र में प्रेग्नेंसी सिर्फ शादी का मामला नहीं है; यह बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य से भी जुड़ा है. राज्य सरकार के मुताबिक, डोर-टू-डोर कैंपेन के ज़रिए ऐसे मामलों की पहचान करने की तैयारी चल रही है.

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पतियों को लिया जाएगा रिमांड पर

इतना ही नहीं अगर ऐसे में कोई लड़की कम उम्र की पाई जाती है, तो उसके मामले की जांच की जाएगी. सरकार ने यह भी कहा है कि नाबालिग लड़कियों के पतियों को नोटिस जारी करके उनसे उम्र से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे. बाल विवाह में मदद करने वालों को भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. हालांकि, हेल्थ डिपार्टमेंट के ये आंकड़े हॉस्पिटल में हुई डिलीवरी को दिखाते हैं और इन्हें सीधे तौर पर राज्य में बाल विवाह या टीनएज प्रेग्नेंसी का ओवरऑल रेट नहीं माना जा सकता.

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