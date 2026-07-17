Home > देश > लापरवाही ने छीनी मासूमों की जिंदगी, खुला था रेलवे फाटक, स्कूल वैन पर चढ़ गई लोकल ट्रेन, दो छात्रों समेत 3 की मौत

लापरवाही ने छीनी मासूमों की जिंदगी, खुला था रेलवे फाटक, स्कूल वैन पर चढ़ गई लोकल ट्रेन, दो छात्रों समेत 3 की मौत

Murshidabad train accident: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसे में स्कूल वैन और लोकल ट्रेन की टक्कर हो गई. दुर्घटना में दो स्कूली छात्रों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए. प्रारंभिक जांच में रेलवे लेवल क्रॉसिंग का फाटक खुला होने की बात सामने आई है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 17, 2026 11:58:04 AM IST

स्कूल वैन को लोकल ट्रेन ने मारी टक्कर
स्कूल वैन को लोकल ट्रेन ने मारी टक्कर


Murshidabad train accident: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसे में स्कूल वैन और लोकल ट्रेन की टक्कर हो गई. हादसे में दो स्कूली छात्रों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के समय रेलवे लेवल क्रॉसिंग का फाटक खुला था. रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है.

मुर्शिदाबाद में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण रेल हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. स्कूल जा रहे बच्चों से भरी एक पूल कार (स्कूल वैन) की रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेन से टक्कर हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में दो स्कूली छात्रों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बच्चे घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

You Might Be Interested In

खुला था रेलवे फाटक, सामने से आ गई ट्रेन

अधिकारियों के अनुसार यह दुर्घटना सुबह करीब 7 बजे ईस्टर्न रेलवे के नेटवर्क पर स्थित करना सुबर्ना रेलवे स्टेशन के पास हुई. यह स्टेशन कटवा से लगभग 48 किलोमीटर दूर है. बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय रेलवे लेवल क्रॉसिंग का फाटक खुला हुआ था. इसी दौरान स्कूल वैन रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रही थी और तभी सामने से आ रही लोकल ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

स्कूल जा रहे थे बच्चे, वैन के उड़े परखच्चे

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पूल कार में कई स्कूली बच्चे सवार थे, जिन्हें स्कूल पहुंचाया जा रहा था. जैसे ही वाहन रेल लाइन पार करने लगा, तेज रफ्तार लोकल ट्रेन उसकी चपेट में आ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए. हादसे की तस्वीरों में रेलवे ट्रैक पर बिखरा वाहन का मलबा और क्षतिग्रस्त वैन की भयावह स्थिति साफ दिखाई दे रही है. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायल छात्रों और अन्य यात्रियों को तत्काल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है. प्रशासन ने घायलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी है.

गेटमैन गिरफ्तार, रेलवे ने शुरू की जांच

रेलवे सूत्रों के अनुसार, हादसे के बाद संबंधित गेटमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है. चूंकि दुर्घटना के समय लेवल क्रॉसिंग का फाटक खुला होने की बात सामने आई है, इसलिए इस पहलू को जांच का प्रमुख आधार माना जा रहा है. रेलवे अधिकारियों ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं. रेलवे प्रशासन ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की 10 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर भेजी है. टीम यह जांच करेगी कि दुर्घटना मानवीय लापरवाही, तकनीकी खामी या किसी अन्य वजह से हुई. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रेल परिचालन भी हुआ प्रभावित

इस हादसे का असर रेलवे परिचालन पर भी पड़ा. अधिकारियों के अनुसार, ईस्टर्न रेलवे के हावड़ा डिवीजन के अजीमगंज-कटवा सेक्शन पर कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं. बाद में स्थिति को नियंत्रित कर रेल यातायात को सामान्य बनाने की कोशिश की गई. रेलवे सूत्रों ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है. वहीं घायलों के उपचार और अन्य आवश्यक सहायता की भी व्यवस्था की जा रही है.

Tags: murshidabad train accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026

सुगंध ही नहीं औषधीय गुणों के लिए भी है तेज...

July 16, 2026

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026

मानसून में कहां नहीं घूमना चाहिए?

July 16, 2026
लापरवाही ने छीनी मासूमों की जिंदगी, खुला था रेलवे फाटक, स्कूल वैन पर चढ़ गई लोकल ट्रेन, दो छात्रों समेत 3 की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लापरवाही ने छीनी मासूमों की जिंदगी, खुला था रेलवे फाटक, स्कूल वैन पर चढ़ गई लोकल ट्रेन, दो छात्रों समेत 3 की मौत
लापरवाही ने छीनी मासूमों की जिंदगी, खुला था रेलवे फाटक, स्कूल वैन पर चढ़ गई लोकल ट्रेन, दो छात्रों समेत 3 की मौत
लापरवाही ने छीनी मासूमों की जिंदगी, खुला था रेलवे फाटक, स्कूल वैन पर चढ़ गई लोकल ट्रेन, दो छात्रों समेत 3 की मौत
लापरवाही ने छीनी मासूमों की जिंदगी, खुला था रेलवे फाटक, स्कूल वैन पर चढ़ गई लोकल ट्रेन, दो छात्रों समेत 3 की मौत