CM Resignation Rule India: CM चुनाव हारने के बाद इस्तीफा न दे तो क्या होता है? जानें संविधान के नियम

CM Resignation Rule India: 4 मई को पं. बंगाल में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है. चुनाव परिणामों में भाजपा की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि चुनाव “निष्पक्ष” नहीं हुए थे.

परंपरा के अनुसार, विधानसभा चुनाव के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन जाते हैं. अब अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो नई विधानसभा का गठन कैसे होगा? आइये जानते हैं ऐसी परिस्थिति में हमारा संविधान क्या कहता है!

ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इंकार

पं. बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनावों में “प्रत्यक्ष हस्तक्षेप” कर रहे हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार “इस चुनाव के खलनायक” हैं. उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी एक तथ्य-जांच मिशन गठित करेगी और पार्टी के भीतर चर्चा के बाद आगे के कदम तय किए जाएंगे. बनर्जी ने पार्टी सदस्यों डेरेक ओ’ब्रायन और अभिषेक बनर्जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम पराजित नहीं हुए हैं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मेरे राजभवन जाने का सवाल ही नहीं उठता.”

संविधान में क्या है नियम?

संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि, “मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहेंगे.” इस प्रकार, तकनीकी रूप से, किसी राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, हालांकि इसे मनमाना होने से बचाने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय मौजूद हैं. सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में यह व्याख्या की गई है कि राज्यपाल की शक्ति मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद की “सहायता और सलाह” से प्राप्त होती है.

इसके अलावा, यदि राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को पद छोड़ने के लिए कहते हैं और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही किसी अन्य उम्मीदवार को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो सदन में सदन की बैठक होगी, जिसमें दोनों पक्ष सदन में अपना बहुमत (यानी आधे से अधिक मौजूदा विधायकों का समर्थन) साबित करने का प्रयास करेंगे. अंतिम उपाय के रूप में, यदि कोई स्थिर सरकार गठित नहीं हो पाती है, तो राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू किया जा सकता है. इसलिए अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार करती हैं, तो राज्यपाल उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं. साथ ही, पं बंगाल विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है.

राज्य विधानसभा का कार्यकाल

संविधान के अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि, “प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए, अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, और उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति विधान सभा के विघटन के रूप में प्रभावी होगी.” चुनाव आयोग के अनुसार, वर्तमान पं बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 8 मई, 2021 को शुरू हुआ और 7 मई को समाप्त होगा. इसके बाद, राज्यपाल को नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जिसका अर्थ है कि नए विधायकों को शपथ लेनी होगी और एक नई सरकार का चुनाव करना होगा.