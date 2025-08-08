Home > देश > West Bengal SIR: बिहार SIR से डरी CM Mamata Banerjee! कहा – बंगाल एसआईआर के लिए तैयार नहीं…आखिर क्या छुपा रही हैं ममता दीदी?

West Bengal SIR: बिहार के बाद, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी SIR देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हो, उससे पहले ही ममता सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल, बंगाल सरकार ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर यह जानकारी दी है।

Published: August 8, 2025 18:22:46 IST

West Bengal SIR: देश में इस समय बिहार SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। पूरा विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। हालात ये हैं कि इस समय राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तीखे जुबानी हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच, बिहार में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

बिहार के बाद, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी SIR देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हो, उससे पहले ही ममता सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल, बंगाल सरकार ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर यह जानकारी दी है।

बंगाल एसआईआर के लिए तैयार नहीं – बंगाल सरकार

टीवी9 की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि राज्य अभी एसआईआर के लिए तैयार नहीं है और मतदाता सूची का एसआईआर इस तरह नहीं किया जा सकता। इसमें कम से कम दो साल लगेंगे।

आपको बता दें कि कुछ समय पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि बंगाल एसआईआर के लिए तैयार है, लेकिन अब बंगाल सरकार ने उस पत्र को खारिज कर दिया है।

मुख्य सचिव ने आनन-फानन में आयोग के सीईओ कार्यालय को पत्र भेजकर राज्य की स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी समय नहीं आया है। इसके अलावा, सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव पंत द्वारा भेजे गए पत्र में नाराजगी भी जताई गई है। उस पत्र में यह सवाल भी उठाया गया है कि सीईओ कार्यालय ने राज्य से परामर्श किए बिना आयोग को पत्र क्यों भेजा?

बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला

बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए लिखे गए पत्र पर भाजपा ने हमला बोला है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, “सब कुछ समझ में आता है। वे किसी भी तरह से एसआईआर को रोकने के लिए बेताब हैं, क्योंकि अगर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ, तो रोहिंग्याओं के वोटों से जीती यह सरकार हार जाएगी। हालाँकि, आयोग देश की संप्रभुता को बचाने के लिए कदम ज़रूर उठाएगा।”

दूसरी ओर, टीएमसी, राहुल गांधी के SIR को लेकर वोट चोरी के आरोपों का समर्थन करती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने दावा किया, “SIR को लेकर ड्रामा चल रहा है। राहुल गांधी ने जानकारी उठाकर वोट चोरी करके दिखाया है। चुनाव आयोग को पहले उन्हें जवाब देना चाहिए।”

Rahul Gandhi Vs Election Commission: ‘नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों की वजह से प्रधानमंत्री बने, हम साबित कर देंगे’, राहुल गांधी ने फिर लगाए चुनाव आयोग…

