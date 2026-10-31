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देश की सुरक्षा से खिलवाड़! पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहा था बंगाल का पूर्व सैन्यकर्मी, पुलिस ने दबोचा

Ex Army Personnel Arrested: पश्चिम बंगाल में पुलिस ने एक पूर्व आर्मी कर्मचारी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी पर जासूसी गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान के संपर्क में रहने का संदेह है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 31, 2026 3:50:52 PM IST

पश्चिम बंगाल में पुलिस ने एक पूर्व आर्मी कर्मचारी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है
पश्चिम बंगाल में पुलिस ने एक पूर्व आर्मी कर्मचारी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है


स्थानीय पुलिस अधिकारियों और वकीलों के मुताबिक, पंजाब में रहने वाले भारतीय सेना के एक पूर्व कर्मचारी को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले से गिरफ्तार किया गया. उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के लिए काम करने का आरोप है.

कौन है आरोपी?

आरोपी पंजाब के तरनतारन जिले के रसूलपुर गांव का रहने वाला है. वह पहले भारतीय सेना में लांस नायक के पद पर तैनात था. पंजाब पुलिस की टीम ने उसे भारत-भूटान सीमा के पास अलीपुरद्वार के हासिमारा से गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस ने भी मदद की. शक है कि इस मामले में उसका एक साथी भी शामिल है, जो फिलहाल फरार है.

भारतीय सेना की जानकारी साझा कर रहा था

एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सौमित्र सिन्हा सरकार ने बताया कि पंजाब पुलिस आरोपी पूर्व लांस नायक का पीछा करते हुए बंगाल पहुंची थी. उन्होंने कहा कि आरोपी को ISI के लिए जासूसी करने और भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सिलीगुड़ी कोर्ट ने उसे पंजाब ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड दे दिया है.
 
एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘पंजाब के फाजिल्का पुलिस स्टेशन में 8 अक्टूबर को दर्ज FIR में उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आरोप लगाया गया था.’

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Tags: Bengal NewsEspionage CaseEx Army PersonnelPakistan ISI
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