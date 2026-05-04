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पश्चिम बंगाल जीत पर लड्डू-जलेबी नहीं, बंटेंगी ये मिठाइयां, बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट ने दिए ऑर्डर

Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में मतगणना हो रही है. ऐसे में सभी पार्टियों ने जीत से पहले ही मिठाइयां बांटने की तैयारी काफी बड़े पैमाने पर कर ली है. हरियाणा में जलेबी के बाद अब सवाल है कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी जीतती है, तो वो कौन सी मिठाईयां बांटकर मुंह मीठा करते हुए जश्न मनाएंगे.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 4, 2026 9:38:51 AM IST

BJP, TMC and Left Preparation for sweets after Won
BJP, TMC and Left Preparation for sweets after Won


Bengal Election Result 2026: विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अक्सर मिठाइयों का जिक्र जरूर होता है, जो पार्टियों द्वारा जीत के बाद बांटी जाती हैं. हर राज्य में जीत के बाद किसी की मिठाईयां तो बंट जाती हैं और किसी की रखी रह जाती हैं. अक्सर चुनाव में जीत के बाद लड्डू और पूरी बांटी जाती हैं. कुछ जगहों पर रसगुल्ला भी चर्चा में रहा. दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड्डुओं का जलवा रहा है. वहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों में जलेबियों ने सुर्खियां बटोरीं. बीजेपी ने जीत के बाद राहुल गांधी को भी जलेबियां भेजी थीं. वहीं इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ही नहीं, टीएमसी और लेफ्ट ने भी मिठाइयां बांटने की तैयारी कर ली है.

हरियाणा में जलेबी, तो पश्चिम बंगाल में क्या?

4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है. सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं. इसके साथ ही सबकी नजरें उस मिठास पर भी टिकी हुई हैं, जो जीत के जश्न में घुल जाएगी. बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जलेबियां बांटकर सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केसरिया रंग की ‘मोदिश्री’ और कमल के निशान वाला संदेश मिठाई तैयार कराई हैं. इसके अलावा रसगुल्ले काफी ज्यादा मात्रा में मंगाए जाने का दावा किया जा रहा है. आपको बता दें कि बंगाल के लिए रसगुल्ला कोई आम मिठाई नहीं बल्कि अस्मिता का प्रतीक है. ऐसे में बीजेपी इसे नजरअंदाज करने की गलती नहीं करेगी. वहीं इस बार चुनाव से पहले झालमुड़ी काफी चर्चा में रही. ऐसे में कहा जा रहा है कि इस चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है, तो मिठाइयों के साथ ही झालमुड़ी का जलवा भी देखने को मिल सकता है.

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ये भी पढ़ें:-West Bengal Chunav Result 2026 Live: बंगाल विधानसभा में किसकी बन रही सरकार, TMC-BJP में से कौन निकला आगे

टीएमसी और लेफ्ट बांटेगी ये मिठाइयां

रिपोर्ट्स के अनुसार, टीएमसी ने भी जीत के बाद की पूरी तैयारियां कर ली हैं. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत के बाद जश्न और मुंह मीठा कराने के लिए बड़े पैमाने पर ‘जय बांग्ला’ मिठाई ऑर्डर की है. वहीं कई जगहों पर जश्न के लिए लड्डू और रसगुल्ले भी ऑर्डर किए गए हैं. लेफ्ट ने जीत के बाद मुंह मीठा कराने के लिए ‘लाल सलाम’ मिठाई का ऑर्डर किया है.

बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में जलेबी-पूड़ी तैयार

पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में भी जीत के जश्न की तैयारियां चल रही हैं. बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यालय में मौजूद हैं. वहीं नाश्ते के लिए पूड़ी और जलेबियां तैयार की जा रही हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि विधानसभा चुनावों के लिए परिणाम जो भी रहें, लेकिन बीजेपी की एनर्जी हाई है.

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