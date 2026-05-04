सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़; चुनावी रुझानों के बीच BJP, TMC और कांग्रेस पार्टी पर लोग ले रहे मजे

Bengal Election 2026 Results Viral Memes: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस अभी पीछे चल रही है. फाइनल रिजल्ट भले ही कुछ भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दोनों पार्टियों के मजे लेने शुरू कर दिए हैं.
सोशल मीडिया पर फनी मीम्स के जरिए यूजर्स सभी राजनीतिक पार्टियों का हाल बयां कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं. इसके अलावा हर जगह हार का सामना कर रही कांग्रेस के भी मजे लिए जा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर लोग रहे हैं मजे
सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मीम्स धुरंधर फिल्म के आ रहे हैं. इसमें अक्षय खन्ना की आइकॉनिक वॉक को बीजेपी के रूप में दिखाया जा रहा है.
Today specially in #Westbengal
🪷🪷🪷🤞🤞🤞🥳🥳🥳🪷🪷🪷#electionresult2026#WestBengalLegislativeAssemblyelection2026 pic.twitter.com/JEO6BsBpMb
— 𝐀𝐁𝐇𝐀 ❤🇮🇳 (@Abs261) May 4, 2026
इसके अलावा फनी वीडियो में लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार आगे जा रही है और टीएमसी उससे पकड़ने की कोशिश कर रही है और ऐसा कर पाने में नाकामयाब हो रही है.
TMC trying to get ahead of BJP#electionresult2026 pic.twitter.com/UHCNCN6JGz
— Sajcasm (@sajcasm_) May 4, 2026
इसी बीच, अनंत सिंह की भी फोटो के साथ एक मीम शेयर किया जा रहा है, जिसमें लिखा है, “इ सब हम मानबे नहीं करते हैं. वहीं, उन्हे डीएमके और कांग्रेस सपोर्टर के रुप में दिखाया गया है.”
DMK & INC right now #electionresult2026 pic.twitter.com/iU9MP4sART
— The Letter S (@WhyTheLetter_S) May 4, 2026
इसके साथ ही लोग कांग्रेस के भी मजे ले रहे हैं कि कांग्रेस अपनी अलग मस्ती में मस्त है और रिजल्ट को देखने का काम कर रही है.
इसके अलावा कांग्रेस को चुनाव से बाहर रखते हुए भी लोग मजे ले रहे हैं.