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सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़; चुनावी रुझानों के बीच BJP, TMC और कांग्रेस पार्टी पर लोग ले रहे मजे

Bengal Election 2026 Results Viral Memes: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम्स वायरल हो रहे हैं. लोग बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस तीनों पार्टियों के मजे ले रहे हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 4, 2026 1:32:23 PM IST

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़
सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़


Bengal Election 2026 Results Viral Memes: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस अभी पीछे चल रही है. फाइनल रिजल्ट भले ही कुछ भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दोनों पार्टियों के मजे लेने शुरू कर दिए हैं. 

सोशल मीडिया पर फनी मीम्स के जरिए यूजर्स सभी राजनीतिक पार्टियों का हाल बयां कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं. इसके अलावा हर जगह हार का सामना कर रही कांग्रेस के भी मजे लिए जा रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोग रहे हैं मजे

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मीम्स धुरंधर फिल्म के आ रहे हैं. इसमें अक्षय खन्ना की आइकॉनिक वॉक को बीजेपी के रूप में दिखाया जा रहा है.

इसके अलावा फनी वीडियो में लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार आगे जा रही है और टीएमसी उससे पकड़ने की कोशिश कर रही है और ऐसा कर पाने में नाकामयाब हो रही है.

इसी बीच, अनंत सिंह की भी फोटो के साथ एक मीम शेयर किया जा रहा है, जिसमें लिखा है, “इ सब हम मानबे नहीं करते हैं. वहीं, उन्हे डीएमके और कांग्रेस सपोर्टर के रुप में दिखाया गया है.”  

इसके साथ ही लोग कांग्रेस के भी मजे ले रहे हैं कि कांग्रेस अपनी अलग मस्ती में मस्त है और रिजल्ट को देखने का काम कर रही है. 

memes

इसके अलावा कांग्रेस को चुनाव से बाहर रखते हुए भी लोग मजे ले रहे हैं. 

Tags: BJPelection resultTMC
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