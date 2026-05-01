Bengal Chunav Result: कब आएगा बंगाल चुनाव रिजल्ट? किसकी किस्मत का खुलेगा पिटारा, यहां देख सकेंगे पल-पल का अपडेट

Bengal Chunav 2026 Result Kab Aayega: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. पहले चरण में जहां बंपर वोटिंग देखने को मिली, वहीं दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया. 29 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 91.66 फीसदी वोटिंग के साथ नया रिकॉर्ड बना. अब सभी की निगाहें 4 मई को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हुई हैं.

दूसरे चरण में रिकॉर्ड वोटिंग

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. 29 अप्रैल को हुए इस चरण में 91.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो चुनावी उत्साह और जागरूकता को दर्शाता है. पहले चरण में भी भारी मतदान हुआ था, जिससे साफ है कि इस बार चुनाव में जनता की भागीदारी काफी अधिक रही.

4 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

भारत चुनाव आयोग के अनुसार, चुनाव परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे. मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और जैसे-जैसे ईवीएम खुलती जाएंगी, वैसे-वैसे रुझान सामने आते जाएंगे. उम्मीद है कि दोपहर तक सरकार बनने की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी.

इन प्लेटफॉर्म्स पर देखें लाइव रिजल्ट

चुनाव परिणामों की सबसे तेज और सटीक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर विजिट किया जा सकता है. इसके अलावा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी लाइव अपडेट उपलब्ध रहेंगे. inkhabar.com सहित और प्लेटफॉर्म्स पर भी मतगणना का लाइव कवरेज देखा जा सकता है.

मोबाइल पर भी मिलेंगे रियल टाइम अपडेट्स

चुनावी नतीजों को मोबाइल पर ट्रैक करने के लिए निर्वाचन आयोग का ‘वोटर हेल्पलाइन’ ऐप एक भरोसेमंद माध्यम है. इसके अलावा सभी बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म्स और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिससे यूजर्स कहीं भी और कभी भी चुनाव परिणामों की जानकारी ले सकेंगे.