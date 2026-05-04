Home > देश > ममता ने उड़ा दी सारी दौलत! भाजपा ने भी झोंकी जान, चुनाव प्रचार में जाने किसने कितना किया खर्च

ममता ने उड़ा दी सारी दौलत! भाजपा ने भी झोंकी जान, चुनाव प्रचार में जाने किसने कितना किया खर्च

डियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (IPAC), जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए काम करने वाली एक राजनीतिक परामर्श फर्म है, ने इसी अवधि के दौरान Google पर ₹10.55 करोड़ खर्च किए और 1,181 विज्ञापन चलाए.

By: Anshika thakur | Published: May 4, 2026 12:46:20 PM IST

BJP vs TMC Digital Campaign Spending Breakdown
BJP vs TMC Digital Campaign Spending Breakdown


BJP vs TMC Digital Campaign Spending: मीडिया रिपोर्टों के आंकड़ों के अनुसार 15 मार्च से 27 अप्रैल 2026 के बीच पश्चिम बंगाल की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने Google पर ₹23.08 करोड़ और Meta पर ₹8.49 करोड़ खर्च किए हैं.  Google पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पश्चिम बंगाल पेजों ने 15 मार्च से 27 अप्रैल के बीच ₹12.53 करोड़ खर्च किए और 8,405 विज्ञापन चलाए है. 
 

Meta प्लेटफॉर्म पर BJP का कुल खर्च कितना रहा?

 
Meta प्लेटफ़ॉर्म Facebook और Instagram पर BJP के आधिकारिक पश्चिम बंगाल पेज ने ₹4.11 करोड़ खर्च किए. दर्जनों निर्वाचन क्षेत्र-स्तरीय BJP पेजों ने जिनमें से हर एक ने ₹50,000 से ₹90,000 के बीच खर्च किया अतिरिक्त ₹34 लाख खर्च किए, जिससे पार्टी का कुल Meta खर्च लगभग ₹4.45 करोड़ हो गया.
 
दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर कुल मिलाकर, BJP ने लगभग ₹16.98 करोड़ खर्च किए. Google पर ₹12.53 करोड़ और Meta पर ₹4.45 करोड़ है. जबकि TMC और IPAC ने मिलकर ₹14.59 करोड़ खर्च किए. Google पर ₹10.55 करोड़ और Meta पर ₹4.04 करोड़ किए जिससे दोनों पार्टियों का कुल खर्च लगभग ₹31.57 करोड़ हो गया.
 

Meta प्लेटफॉर्म पर TMC का कुल खर्च कितना रहा?

 
इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (IPAC), जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए काम करने वाली एक राजनीतिक परामर्श फर्म है, ने इसी अवधि के दौरान Google पर ₹10.55 करोड़ खर्च किए और 1,181 विज्ञापन चलाए.
 
Meta पर TMC इकोसिस्टम जिसमें पार्टी का ऑफिशियल पेज (₹1.09 करोड़), अभिषेक बनर्जी का पर्सनल पेज (₹66.9 लाख), IPAC का ‘Banglar Gorbo Mamata’ पेज (₹46.7 लाख), ‘Trinamule Nabo Joar’ (₹35.6 लाख), ‘Abar Jitbe Bangla’ (₹13.3 लाख), और एक दर्जन से ज़्यादा सरोगेट पेज शामिल हैं इस प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर लगभग ₹4.04 करोड़ खर्च किए.

Tags: Bengal election ad spend 2026BJP digital campaign costelection campaign budget WBGoogle Meta political ads Indiapolitical advertising IndiaTMC IPAC ad spending
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 3, 2026

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026
ममता ने उड़ा दी सारी दौलत! भाजपा ने भी झोंकी जान, चुनाव प्रचार में जाने किसने कितना किया खर्च

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ममता ने उड़ा दी सारी दौलत! भाजपा ने भी झोंकी जान, चुनाव प्रचार में जाने किसने कितना किया खर्च
ममता ने उड़ा दी सारी दौलत! भाजपा ने भी झोंकी जान, चुनाव प्रचार में जाने किसने कितना किया खर्च
ममता ने उड़ा दी सारी दौलत! भाजपा ने भी झोंकी जान, चुनाव प्रचार में जाने किसने कितना किया खर्च
ममता ने उड़ा दी सारी दौलत! भाजपा ने भी झोंकी जान, चुनाव प्रचार में जाने किसने कितना किया खर्च