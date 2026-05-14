लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे UP में क्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ होगा! सीएम योगी ने दिए संकेत

Work From Home: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर ईंधन के साथ अन्य संसाधनों के संभालकर इस्तेमाल करने की कवायद तेज हो गई है. बिहार और दिल्ली सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई कदम उठाने का एलान किया है. सीएम ने यूपी के नागरिकों से प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करने की अपील की है. इसके साथ ही ईंधन खपत कम करने और ऊर्जा-बचत की आदतें अपनाने पर जोर दिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अनावश्यक सोने की खरीद से बचने का भी आग्रह किया है.

यहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार (13 मई, 2026) को लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल स्वयं आदर्श प्रस्तुत करे और मंत्रीगण सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कारपूलिंग अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. वाहन फ्लीट में 50 प्रतिशत तक कटौती करने के साथ-साथ अगले छह माह के दौरान विदेश यात्राओं से परहेज करने की भी बात कही है. इसके साथ ही शासन में डिजिटल और हाइब्रिड कार्यसंस्कृति को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली अधिक अनुशासित, संवेदनशील और जवाबदेह होनी चाहिए. उन्होंने सचिवालय और निदेशालयों में एयरकंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने के के अलावा प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता-आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

वर्क फ्रॉम को प्राथमिकता

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन, रेल यात्रा, कारपूलिंग और ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के साथ अंतरजनपदीय बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिकाधिक हाइब्रिड मोड में आयोजित किए जाने पर बल दिया/ उन्होंने सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, पीएनजी उपयोग और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को जनआंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान भी किया.

स्कूलों को दें शादी समारोह में प्राथमिकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शादी-विवाह एवं सामाजिक आयोजनों में घरेलू स्थलों को प्राथमिकता दी जाए तथा उत्तर प्रदेश में निर्मित उत्पादों का उपहार या भेंट में उपयोग किया जाए.

वर्क फ्रॉम होम के मुख्य फायदे (Benefits of Work from Home)