Bihar Chunav: RJD ने चुनाव आयोग पर लगाया ऐसा इल्जाम, सुन तिलमिला उठा मांझी का लाल, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी के साथ हो गया बड़ा खेला!

Bihar Chunav: बिहार में चुनावी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है । आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन कहा कि जब चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूची से 22,34,501 मृत लोगों का नाम हटा दिया गया है, तो विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र संख्या सहित उनका नाम देने में क्या आपत्ति है? वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मंत्री डॉ. संतोष सुमन ने कहा कि हर चुनावी हार के बाद ईवीएम को बदनाम करने वाले राहुल गांधी अब चुनाव आयोग को निशाना बना कर देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं | बिहार की सियासत में मतदाता सूचियों को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, विपक्षा पार्टियां लगातार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर तरह-तरह के आरोप लगा रहे है।

RJD का आरोप चुनाव आयोग कर रहा है, गुमराह

आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आरोप लगाया कि दावा और सुधार की समय सीमा शुरू हुए आठ दिन हो गए, लेकिन आरजेडी व इंडिया गठबंधन के दलों को मांगी गई जानकारी का सही जवाब नहीं मिला? चुनाव आयोग बार-बार एक ही बात दोहरा रहा है, उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग खुद बता रहा है कि मतदाता सूची से 22,34,501 मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए, तो विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और नाम देने में आपत्ति क्यों? इसी तरह, दो जगह नाम वाले, अनुपस्थित और बदलाव वाले मतदाताओं की सूची कैटेगरीवार क्यों नहीं दी जा रही? चित्तरंजन गगन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की धांधली उजागर की है, और बिहार में एसआईआर के नाम पर उससे भी बड़ी गड़बड़ी की साजिश हो रही है।

लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश: संतोष सुमन

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष सुमन ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमला कर देश में अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्था पर हमला कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। सुमन ने कहा कि राहुल गांधी का ‘एटम बम’ बयान फुस्स साबित हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को खारिज कर शपथ पत्र के साथ फर्जी मतदाताओं की सूची देने को कहा है।

सुमन ने सवाल किया कि अगर बीजेपी से मिलीभगत होती, तो कांग्रेस कई राज्यों में सरकार कैसे बनाती? उन्होंने कहा कि हार के बाद कभी ईवीएम और अब चुनाव आयोग को दोष देकर राहुल गांधी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा।