Delhi Crime News: 14 अगस्त को, लगभग 3:30 बजे, आरोपी ने फिर से अपनी माँ के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया।

Published: August 17, 2025 21:33:00 IST

Delhi Crime News(बेटे ने दो बार किया मां का रेप)
Delhi Crime News(बेटे ने दो बार किया मां का रेप)

Delhi Crime News: दिल्ली के एक 39 वर्षीय व्यक्ति ने माँ-बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मशार कर दिया है। पहले उसने अपनी माँ को चरित्रहीन बताते हुए पिता पर तलाक का दबाव बनाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। यह घटना मध्य दिल्ली के हौज़ काज़ी इलाके की है। दिल्ली पुलिस ने उसे 65 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोप में अरेस्ट किया है। मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाले आरोपी ने पुलिस को जानकारी  दी कि उसकी माँ का कई साल पहले किसी और आदमी के साथ अवैध संबंध था। यह घटना तब हुई जब परिवार सऊदी अरब से हजयात्रा से लौटा था। पीड़िता अपनी 25 वर्षीय बेटी के साथ हौज़ काज़ी थाने पहुँची और बेटे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी अपने माता-पिता से तलाक लेना चाहता था

शिकायत के अनुसार, पीड़िता अपने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पति, आरोपी बेटे और एक बेटी के साथ हौज़ काज़ी इलाके में रहती है। परिवार की एक बड़ी बेटी भी है जो शादीशुदा है और पास ही अपने ससुराल में रहती है। 17 जुलाई को बुजुर्ग महिला अपने पति और छोटी बेटी के साथ सऊदी अरब गई थी। यात्रा के दौरान, आरोपी ने अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें तुरंत दिल्ली लौटने को कहा। आरोपी ने पिता से अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कहा क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ को दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाते देखा था।

उसका बुर्का उतरवा दिया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया और पीटा और…

जब परिवार 1 अगस्त को दिल्ली लौटा, तो आरोपी ने अपनी माँ के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। शिकायत के अनुसार, उसने अपनी माँ का बुर्का उतरवा दिया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया और पीटा। फिर उसने कहा कि उसने उसे बचपन में बिगाड़ा था। डरी हुई महिला घर छोड़कर अपनी बड़ी बेटी के पास चली गई। वह 11 अगस्त को लौटी, लेकिन बेटा उसे परेशान करता रहा।

शिकायत में कहा गया है कि रात 9:30 बजे आरोपी ने परिवार से कहा कि वह अपनी माँ से बात करना चाहता है। उसने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर कहा कि वह उसे उसके पुराने संबंधों की सज़ा दे रहा है। 14 अगस्त को, लगभग 3:30 बजे, आरोपी ने फिर से अपनी माँ के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया।

छोटी बेटी ने थाने जाने की हिम्मत दी

अगले दिन पीड़िता ने यह बात अपनी छोटी बेटी को बताई, जिसने उसे पुलिस के पास जाने को कहा। इसके बाद माँ-बेटी हौज़ काज़ी थाने पहुँचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच जारी है।

