Punjab Illicit Love Affair Murder:  खूबसूरत युवती, उसके 2 बॉयफ्रेंड; एक रात अंधेरे में तीनों मिले तो हो गया कांड

Punjab Illicit Love Affair Murder: पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले से गर्लफ्रेंड ने शातिराना अंदाज में नए ब्यॉयफ्रेंड से पुराने की हत्या कर दी. पहले बॉयफ्रेंड से दिल भर गया तो युवती ने उससे दूरी बना ली. इसके बाद नया लड़के से इश्क कर बैठी. इस बीच पुराने बॉयफ्रेंड ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो खुद को अबला दिखाकर नए बॉयफ्रेंड को भड़काया. इसके बाद नए बॉयफ्रेंड से पुराने बॉयफ्रेंड को मरवा डाला. पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में प्रेम संबंध में बॉयफ्रेंड के मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा किया तो लोगों के होश उड़ गए. पूरा मामला बस्सी पठाना का है. यहां पर लव अफेयर में युवक की हत्या का मामला पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सामने ला दिया और युवती समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

एक साथ 2 बॉयफ्रेंड बनाए थे युवती ने

हत्या का यह मामला बस्सी पठाना के गांव कज्जल माजरा के पास का है. जसप्रीत कौर ने शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को शाम करीब सवा चार बजे तेजधार हथियार व डंडों से हमला करवा कर मोहाली के गांव सिल्ल के रहने वाले जतिंदर सिंह को मरवा डाला. पिता गुरदर्शन सिंह का कहना है कि उनका बेटा जतिंदर सिंह वेल्डिंग का काम करता था. पुलिस को जांच में पता चला कि जतिंदर सिंह का पिछले कुछ महीनों से गांव की ही युवती जसप्रीत कौर से लव अफेयर चल रहा था. इसकी जानकारी घरवालों को भी थी.पिता गुरदर्शन का दावा है कि जसप्रीत कौर का जगदीप सिंह जग्गू नाम के युवक के साथ भी कई सालों से लव अफेयर था. कुल मिलाकर युवत जसप्रीत का एक ही समय में जतिंदर के साथ जगदीप सिंह के साथ भी अफेयर चल रहा था. जतिंदर के साथ संबंध को लेकर जसप्रीत कौर का दूसरा बॉयफ्रेंज जग्गू उस पर संदेह करता था.

साजिश रची करवा डाला पहले बॉयफ्रेंड का मर्डर

जसप्रीत कौर ने पुराने प्रेमी जतिंदर सिंह रास्ते से हटाने का फैसला लिया.जसप्रीत कौर ने साजिश के तहत 14 अगस्त की शाम करीब 4:15 बजे प्रेमी जतिंदर को गांव कज्जल माजरा के पास मिलने के लिए बुलाया.साजिश से अनजान जतिंदर मौके पर पहुंचा तो जगदीप जग्गू और उसके दोस्त संजू ने किरच व डंडों से हमला कर उसे मार डाला. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपित दो अलग-अलग दोपहिया वाहन पर फरार भाग गए.

कौन-कौन हुए गिरफ्तार

थाना बस्सी पठाना के प्रमुख सब-इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि जतिंदर सिंह के पिता के बयानों व जांच के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर जसप्रीत कौर (गांव सिल्ल, मोहाली) को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पूछताछ के आधार पर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू (गांव छज्जू माजरा, मोहाली) को भी अरेस्ट कर दिया. दोनों से पूछताछ के बाद संजू (गांव छज्जू माजरा, मोहाली) भी गिरफ्त में आ गया. वहीं, पुलिस को वारदात में इस्तेमाल किरच और डंडे अभी तक बरामद नहीं हो सके हैं. बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद सबूत मिलेंगे.

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