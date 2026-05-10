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‘इलाज नहीं मिला तो मर जाएगी…’,यूपी में बीमार पत्नी को ठेले पर लेकर निकला बुजुर्ग, देख भावूक हुए लोग

UP: वीडियो में बुज़ुर्ग आदमी यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि अगर उसे इलाज नहीं मिला, तो उसकी पत्नी मर जाएगी. उसने गुस्से में यह भी कहा कि मरीज़ के लिए हॉस्पिटल में तड़पने से अच्छा है कि वह घर पर मर जाए. यह बातें सुनकर आस-पास के लोग इमोशनल हो गए.

By: Divyanshi Singh | Published: May 10, 2026 6:53:03 PM IST

बीमार पत्नी को ठेले पर लेकर निकला बुजुर्ग
बीमार पत्नी को ठेले पर लेकर निकला बुजुर्ग


UP: उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया. वीडियो में एक बुज़ुर्ग आदमी अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लादकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाता दिख रहा है. जाते समय वह हॉस्पिटल के इंतज़ामों पर नाराज़गी ज़ाहिर करता है, स्टाफ़ और सिस्टम को कोसता है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने हेल्थकेयर सर्विसेज़ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुज़ुर्ग आदमी अपनी पत्नी को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया था. महिला की हालत बहुत क्रिटिकल बताई जा रही थी. बुज़ुर्ग आदमी का आरोप है कि सुबह से हॉस्पिटल में होने के बावजूद उसकी पत्नी को ठीक से इलाज नहीं मिला और उसे भर्ती करने में लापरवाही बरती गई. काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, वह परेशान हो गया और अपनी पत्नी को वापस घर ले जाने लगा. जब उसे हॉस्पिटल के बाहर कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मिला, तो उसने एक ठेला मंगवाया और उसे उस पर ले गया.

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वीडियो में बुज़ुर्ग आदमी यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि अगर उसे इलाज नहीं मिला, तो उसकी पत्नी मर जाएगी. उसने गुस्से में यह भी कहा कि मरीज़ के लिए हॉस्पिटल में तड़पने से अच्छा है कि वह घर पर मर जाए. यह बातें सुनकर आस-पास के लोग इमोशनल हो गए. कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, जिसके बाद मामला तेज़ी से फैल गया.

हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा?

घटना के वायरल होने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक्शन लिया. एडिशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (SIC) डॉ. आरसी दीक्षित ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि वीडियो की जानकारी मिलने के बाद स्टाफ से पूछताछ की गई. उनके मुताबिक, बुजुर्ग आदमी की पत्नी पिछले तीन दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थीं और उनका इलाज चल रहा था. महिला का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा था. शुक्रवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर करने का फैसला किया.

डॉ. दीक्षित का कहना है कि बुजुर्ग आदमी को रेफर किए जाने की पूरी जानकारी थी. इससे वह नाराज़ हो गए और खुद ही रिक्शे से हॉस्पिटल पहुंच गए. आरोप है कि वह डॉक्टरों और स्टाफ को बिना बताए अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगे. इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

सोशल मीडिया पर गुस्सा

हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद लोग अलग-अलग बातें कह रहे हैं. कुछ लोग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हालात संभालने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि मरीज़ को इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल से क्यों जाने दिया गया. लोगों का कहना है कि हालात चाहे जो भी हों, एक बुज़ुर्ग आदमी को अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए था.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया. कई लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल की हालत पर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि गरीब मरीज़ इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें वहाँ दिक्कतें आती हैं, तो वे कहाँ जाएँगे? फ़िलहाल, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मामले की जाँच करने की बात कह रहा है. वीडियो ने एक बार फिर सरकारी हेल्थकेयर सर्विस की ज़मीनी हकीकत सामने ला दी है.

Tags: UP
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