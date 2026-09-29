किन इलाकों को जोड़ेगी बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर? फुटपाथ से लेकर साइकिल ट्रैक तक, क्या है इसकी खासियत

Barapullah Phase 3 Corridor: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिससे दिल्ली में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिला. ऐसे में आइए जानते हैं कि एलिवेटेड कॉरिडोर किन-किन इलाकों को जोड़ेगा. बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर का मकसद पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच बिना रुकावट कनेक्टिविटी देना है, जो मयूर विहार फेज-1 और AIIMS को सिग्नल-फ्री रास्तों से जोड़ेगा.

यह फ्लाईओवर सराय काले खां में मौजूदा बारापुल्ला फ्लाईओवर से जुड़ जाएगा, जिससे लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता पूरा हो जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा तेज सफर होगा.

इस वजह से है खास फ्लाईओवर

इस प्रोजेक्ट में भारत का पहला ऐसा फ्लाईओवर कॉरिडोर है जिसमें खास साइकिल ट्रैक, फुटपाथ और यमुना के बाढ़ वाले इलाके (फ्लडप्लेन) पर एक खास पुल का ढांचा है, जिसमें नदी के बहाव को बचाने के लिए लंबे पिलर स्पैन बनाए गए हैं. शुरू में 2014 में इसे मंजूरी मिली थी. 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे 2017 में पूरा किया जाना था. लेकिन इसमें कई बार देरी हुई और लागत भी काफी बढ़ गई. अन्य प्रोजेक्ट्स में साउथ दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए दो नए फ्लाईओवर और नॉर्थ दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर एक अंडरपास बनाना शामिल है.

सफर होगा आसान

इस नए कॉरिडोर से रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की जरूरत कम होगी, जिससे सफर आसान हो जाएगा. इस प्रोजेक्ट का मकसद दिल्ली के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के बीच आवाजाही को आसान बनाना और साथ ही दक्षिण दिल्ली के अहम इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी देना है. अधिकारियों का अनुमान है कि नोएडा/पूर्वी दिल्ली और एम्स (AIIMS) के बीच सफर का समय लगभग 35-40 मिनट से घटकर करीब 15 मिनट रह जाएगा.

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah to inaugurate the Barapullah Phase-3 elevated corridor and the Mukarba Chowk underpass, while laying foundation stones for two new South Delhi flyovers. pic.twitter.com/dTU9LxKB1Y — ANI (@ANI) September 28, 2026







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बारापुला फेज 3 की मुख्य बातें

मयूर विहार फेज-I को सराय काले खां से जोड़ने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर

एम्स (AIIMS) और दक्षिण दिल्ली तक कनेक्टिविटी

मौजूदा बारापुल्ला कॉरिडोर से जुड़ाव, जिससे कुल लंबाई लगभग 9 किलोमीटर हो जाएगी

खास साइकिल ट्रैक

पैदल-यात्री अनुकूल इंफ़्रास्ट्रक्चर

एलिवेटेड कॉरिडोर के दोनों तरफ बने रैंप

यमुना के बाढ़-क्षेत्र (फ़्लडप्लेन) के ऊपर बना पुल

यमुना वाले हिस्से में लगभग 125 मीटर के पिलर स्पैन

नए कॉरिडोर पर सिग्नल-फ्री आवाजाही

कई सालों से प्रोजेक्ट था लंबित

इस कॉरिडोर के खुलने से एक ऐसे प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है, जो एक दशक से ज्यादा समय से बन रहा था. एलिवेटेड रोड, साइकिल ट्रैक और पैदल चलने वालों के लिए सुविधाओं के साथ-साथ, यमुना पुल इस प्रोजेक्ट की एक अहम इंजीनियरिंग खूबी है. उम्मीद है कि यह कॉरिडोर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सड़क नेटवर्क को मजबूत करेगा और गाड़ी चलाने वालों के लिए एक नया सिग्नल-फ़्री रास्ता देगा, साथ ही साइकिल चलाने वालों और पैदल चलने वालों के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगा. इसका उद्घाटन मुकरबा चौक अंडरपास के खुलने के साथ ही हो रहा है. समारोह के दौरान घोषित सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाओं में दक्षिणी दिल्ली के दो नए फ्लाईओवर भी शामिल हैं.

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