Baramati Aircraft Crash: जहां हुआ था अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहीं हुआ एक और विमान हादसा

Baramati Aircraft Crash: महाराष्ट्र के पुणे के बारामती में एक बार फिर ट्रेनिंग विमान हादसे का मामला सामने आया है. बारामती एयरपोर्ट के पास एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया. इसके अलावा, इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है. इससे पहले मई 2026 में भी बारामती एयरपोर्ट के पास रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का एक ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के बाद क्रैश-लैंड हुआ था. उस घटना में भी ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया था.

वहीं, जनवरी 2026 में बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर विमान हादसे में महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हुई थी. लगातार सामने आ रही विमान दुर्घटनाओं ने बारामती एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, विमान संचालन और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि हादसों के बाद भी एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस और स्थायी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया रविवार को दोपहर करीब 12.30 बजे महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती एयरस्ट्रिप के पास एक प्राइवेट कंपनी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आई थी या कोई और तकनीकी समस्या हुई थी; एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

VIDEO | A trainer aircraft of private company crashes near Baramati airstrip in Maharashtra’s Pune district. Further details are awaited. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/sB1OYwAUHk — Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2026







इसके अलावा, एक सीनियर पलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना एयरस्ट्रिप के पास हुई. हम जांच कर रहे हैं कि क्या एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आई थी या कोई और तकनीकी समस्या थी.अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

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