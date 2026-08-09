Home > देश > Baramati Aircraft Crash: जहां हुआ था अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहीं हुआ एक और विमान हादसा

Baramati Aircraft Crash: जहां हुआ था अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहीं हुआ एक और विमान हादसा

Baramati Aircraft Crash: महाराष्ट्र के पुणे के बारामती में एक बार फिर ट्रेनिंग विमान हादसे का मामला सामने आया है. बारामती एयरपोर्ट के पास एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 9, 2026 2:17:17 PM IST

बारामती में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश
बारामती में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश


Baramati Aircraft Crash: महाराष्ट्र के पुणे के बारामती में एक बार फिर ट्रेनिंग विमान हादसे का मामला सामने आया है. बारामती एयरपोर्ट के पास एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया. इसके अलावा, इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है. इससे पहले मई 2026 में भी बारामती एयरपोर्ट के पास रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का एक ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के बाद क्रैश-लैंड हुआ था. उस घटना में भी ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया था.

वहीं, जनवरी 2026 में बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर विमान हादसे में महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हुई थी. लगातार सामने आ रही विमान दुर्घटनाओं ने बारामती एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, विमान संचालन और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि हादसों के बाद भी एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस और स्थायी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

You Might Be Interested In

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया रविवार को दोपहर करीब 12.30 बजे महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती एयरस्ट्रिप के पास एक प्राइवेट कंपनी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आई थी या कोई और तकनीकी समस्या हुई थी; एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.



इसके अलावा, एक सीनियर पलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना एयरस्ट्रिप के पास हुई. हम जांच कर रहे हैं कि क्या एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आई थी या कोई और तकनीकी समस्या थी.अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

यह भी पढ़ें – 7 साल में 15 बच्चियों को बनाया निशाना, गरीब मजदूरों की बेटी को सुनसान जगह पर ले जाकर…कैसे पकड़ा गया साइको किलर सुनील कुमार?

Tags: home-hero-pos-1Maharashtra News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026

ज्यादा मसूर की दाल खाने के नुकसान

August 8, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

August 8, 2026

होटल के बेडरूम में क्यों होती है कुर्सी?

August 8, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग...

August 8, 2026

टीम इंडिया का कौन से खिलाड़ी किस चोट से परेशान?...

August 8, 2026
Baramati Aircraft Crash: जहां हुआ था अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहीं हुआ एक और विमान हादसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Baramati Aircraft Crash: जहां हुआ था अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहीं हुआ एक और विमान हादसा
Baramati Aircraft Crash: जहां हुआ था अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहीं हुआ एक और विमान हादसा
Baramati Aircraft Crash: जहां हुआ था अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहीं हुआ एक और विमान हादसा
Baramati Aircraft Crash: जहां हुआ था अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहीं हुआ एक और विमान हादसा