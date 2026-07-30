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बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुए?

Bypoll Voting Today: बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है. चुनाव आयोग ने सुबह 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत जारी कर दिए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: July 30, 2026 10:28:42 AM IST

उपचुनाव वोटिंग प्रतिशत
उपचुनाव वोटिंग प्रतिशत


Bypoll Election Voting Percentage: देश के 3 राज्यों में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. इस बीच, चुनाव आयोग ने सुबह 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत जारी कर दी है. चुनाव आयोग के अनुसार, मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 12.94 प्रतिशत वोटिंग हुई है. इसके अलावा, गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 6.06 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी हैं.

बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 4.61 प्रतिशत वोटिंग हुई है.

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Tags: bihar newsMP News
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