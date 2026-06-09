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Banke Bihari Temple Accident: बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से मचा हड़कंप

Banke Bihari Temple Accident : इस हादसे में करीब चार से छह भक्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. गंभीर रूप से घायल भक्तों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया और भीड़ जमा हो गई.

By: Divyanshi Singh | Published: June 9, 2026 8:08:40 PM IST

मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा
मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा


Banke Bihari Temple Accident उत्तर प्रदेश के मथुरा में दुनिया भर में मशहूर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 5 के पास एक भयानक हादसा हुआ. मौसम में अचानक बदलाव के कारण गली में एक घर की छज्जा गिर गई, जिससे कई भक्त घायल हो गए. बांके बिहारी के दर्शन करने आए करीब चार से पांच भक्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. वहां मौजूद लोगों ने घायल भक्तों को वृंदावन के पास के अस्पताल पहुंचाया. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास  छज्जा गिरने से कई भक्त घायल हो गए. इस घटना से भक्तों में दहशत फैल गई. यह हादसा तब हुआ जब मंदिर के बहुत पास बने एक प्राइवेट घर की छज्जा गिर गई. बताया जा रहा है कि छज्जा पर बड़ी संख्या में बंदर बैठे थे, जिससे  छज्जा गिर गई.

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कई भक्त घायल

इस हादसे में करीब चार से छह भक्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. गंभीर रूप से घायल भक्तों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया और भीड़ जमा हो गई. लोगों ने बताया कि मंदिर के पास एक प्राइवेट घर की  छज्जा कमजोर थी, लेकिन कई बंदर एक साथ उस पर बैठ गए, जिससे वह गिर गई. हादसे में घायल हुए भक्तों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हादसा कैसे हुआ?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मंदिर के पास एक प्राइवेट घर की  छज्जा पहले से ही कमजोर थी. कई बंदर एक साथ उस पर बैठ गए, जिससे वह वजन से गिर गई. घटना के बारे में एक भक्त ने बताया कि जब  छज्जा गिरी तो उसके नीचे कई लोग मौजूद थे.

Tags: banke-bihari
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