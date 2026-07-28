Bank of Baroda ग्राहकों के लिए बड़ी चेतावनी! डेटा लीक की खबर के बाद तुरंत करें ये जरूरी काम

Bank of Baroda Data leak: आरोप है कि एक हैकिंग ग्रुप ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों और बैंक के अंदरूनी कामकाज से जुड़ी जानकारी वाला 1 TB (1,000 GB) डेटा डार्क वेब पर लीक कर दिया है. सरकारी बैंक ने एक बयान में इस संवेदनशील डेटा के लीक होने की पुष्टि की और बताया कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी यह घटना एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट से शुरू हुई थी.

कोर बैंकिंग सिस्टम पर कोई असर नहीं: बैंक ऑफ बड़ौदा

सरकारी बैंक ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में साफ किया कि भले ही कुछ डेटा तक अनधिकृत पहुंच हुई थी लेकिन उसका कोर बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित रहा और उस पर कोई असर नहीं पड़ा.

बैंक के अनुसार घटना का तुरंत पता चल गया था और आगे किसी भी असर को रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए गए. बैंक ने जोर देकर कहा कि उसके पास मजबूत इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं और सेंध का पता चलने पर उसने तेजी से कार्रवाई की.

बैंक ने बताया कि यह घटना सिर्फ़ एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट तक ही सीमित थी और इससे उसके कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ा. उसने ग्राहकों और स्टेकहोल्डर्स को भरोसा दिलाया कि घटना के दौरान उसके कोर बैंकिंग सिस्टम तक कोई अनधिकृत एक्सेस नहीं हुआ.

बैंक ने सेंध की प्रकृति और दायरे का पता लगाने के लिए एक व्यापक फोरेंसिक जांच भी शुरू की है. उसने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और सभी लागू रेगुलेटरी जरूरतों का पालन कर रहा है.

बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को क्या करना चाहिए

हालांकि बैंक ने भरोसा दिलाया है कि कोर बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है फिर भी ग्राहक अपने अकाउंट और निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं.

1. नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड बदलें: अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट खतरे में हो सकता है, तो आप नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजरनेम और पासवर्ड) बदल सकते हैं.

2. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू करें: इससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है, जिससे हैकर्स के लिए आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाता है.

3. सतर्क और सावधान रहें.

बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर का भाव

सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर सोमवार को NSE पर 0.91% गिरकर ₹244.20 पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव से ₹2.25 कम है. ट्रेडिंग के दौरान शेयर ₹243.50 पर खुला और ₹241.90 से ₹247.70 के दायरे में ट्रेड किया.