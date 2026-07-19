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काम पूरा करो, तभी घर जाओ! बैंक मैनेजर ने गेट पर जड़ा ताला, फिर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, वीडियो वायरल

Bank viral video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित बैंक मैनेजर कर्मचारियों को घर जाने से रोकने के लिए बैंक के गेट पर ताला लगाता दिखाई दे रहा है. कर्मचारी ऑफिस समय खत्म होने का हवाला देकर बाहर जाने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें ओवरटाइम करने के लिए कहता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 19, 2026 3:44:36 PM IST

बैंक मैनेजर ने गेट पर जड़ा ताला
बैंक मैनेजर ने गेट पर जड़ा ताला


Bank viral video: भारत में कार्यस्थलों पर बढ़ते दबाव, लंबे कार्य घंटों और कर्मचारियों के साथ व्यवहार को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है. समय-समय पर ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं, जो ऑफिसों के अंदर की परिस्थितियों को लेकर चर्चा छेड़ देते हैं. अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बैंक का कथित मैनेजर कर्मचारियों को काम खत्म होने के बाद भी घर जाने से रोकता दिखाई दे रहा है. हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और यह स्पष्ट नहीं है कि घटना किस बैंक या किस शहर की है, लेकिन इसने कर्मचारियों के अधिकारों और कार्यस्थल की संस्कृति को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है.

मैनेजर ने गेट पर लगा दिया ताला

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति, जिसे बैंक मैनेजर बताया जा रहा है, ब्रांच के मुख्य प्रवेश द्वार के पास खड़ा दिखाई देता है. वीडियो में वह बैंक के गेट को बंद कर उस पर ताला लगाता नजर आता है. दावा किया जा रहा है कि यह कदम कर्मचारियों को अतिरिक्त समय तक बैंक परिसर में रोकने के लिए उठाया गया. वीडियो में स्टाफ के कुछ सदस्य मैनेजर से कहते सुनाई देते हैं कि ऑफिस का निर्धारित समय समाप्त हो चुका है और उन्हें घर जाने दिया जाए. लेकिन कथित मैनेजर उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक काम पूरा नहीं होगा, तब तक किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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ओवरटाइम को लेकर हुई बहस

वीडियो में कर्मचारियों और मैनेजर के बीच ओवरटाइम को लेकर भी बहस सुनाई देती है. एक कर्मचारी मैनेजर से कहता है कि ओवरटाइम करना उसकी बाध्यता नहीं है और वह निर्धारित समय पूरा कर चुका है. इसके बावजूद मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहता है और कर्मचारियों को जाने देने से इनकार कर देता है. वीडियो में गेट पर ताला लगाने के बाद वह अंदर की ओर जाता हुआ भी दिखाई देता है.

लोगों ने बताया टॉक्सिक वर्क कल्चर

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. बड़ी संख्या में यूजर्स ने इस घटना को कथित तौर पर ‘टॉक्सिक वर्क कल्चर’ का उदाहरण बताया और कर्मचारियों के साथ ऐसे व्यवहार की आलोचना की. कई लोगों का कहना था कि यदि कर्मचारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध ऑफिस में रोका गया है तो यह गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि कार्यस्थल पर कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाएं इस मामले पर क्या रुख अपनाएंगी.

राष्ट्रीयकरण दिवस से जोड़कर भी उठे सवाल

वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने टिप्पणी की कि यह घटना बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस की 57वीं वर्षगांठ के आसपास चर्चा में आई है. उसने सवाल उठाया कि यदि कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों को कथित तौर पर बैंक परिसर में रोका गया है तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है. इस टिप्पणी के बाद कई अन्य यूजर्स ने भी कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की.

कानूनी पहलुओं पर भी छिड़ी चर्चा

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मामले के संभावित कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा शुरू कर दी. एक यूजर ने दावा किया कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी स्थान पर रोका जाता है तो यह ‘Wrongful Confinement’ यानी अवैध रूप से रोककर रखने की श्रेणी में आ सकता है. हालांकि सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन कानूनी दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी आधिकारिक एजेंसी ने इस संबंध में कोई बयान जारी किया है.

बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते काम के दबाव पर फिर शुरू हुई बहस

यह वीडियो केवल एक कथित घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने बैंकिंग सेक्टर में कर्मचारियों पर बढ़ते काम के दबाव, लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली और लंबे कार्य घंटों को लेकर भी बहस छेड़ दी है.सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों को अक्सर अतिरिक्त कार्यभार का सामना करना पड़ता है और यदि कर्मचारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रोका जाता है तो यह गंभीर चिंता का विषय है.

अभी तक नहीं हुई वीडियो की आधिकारिक पुष्टि

फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस बैंक की किस शाखा का है और यह घटना कब हुई. संबंधित बैंक प्रबंधन या प्रशासन की ओर से भी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है. जब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक इस वीडियो को लेकर किए जा रहे दावों को सावधानी के साथ देखने की आवश्यकता है.

Tags: bank manager lockoutbank viral video
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