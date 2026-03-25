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Ram Navami 2026: 26 या 27 मार्च? आपके शहर में कब बंद रहेंगे बैंक; यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank holiday list march 2026: मार्च के आखिरी सप्ताह में कई बड़े त्योहार और वीकेंड एक साथ आ रहे हैं, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 25, 2026 7:54:45 PM IST

RBI बैंक अवकाश राम नवमी
RBI बैंक अवकाश राम नवमी


RBI Bank Holiday Ram Navami: 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत होने जा रही है, जिससे पहले मार्च का महीना बैंकिंग और वित्तीय कामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. इस दौरान टैक्स सेविंग, निवेश, अकाउंट क्लोजिंग और अन्य जरूरी कार्य पूरे करने होते हैं. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि 25 मार्च के बाद भी पर्याप्त समय है, लेकिन हकीकत में छुट्टियों के कारण बैंकिंग के लिए उपलब्ध दिन बहुत सीमित रह जाते हैं. इसलिए अगर आपने अभी तक अपने जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, तो तुरंत योजना बनाना जरूरी है.

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त्योहार और वीकेंड से घटते कामकाजी दिन

मार्च के आखिरी सप्ताह में कई बड़े त्योहार और वीकेंड एक साथ आ रहे हैं, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी. रामनवमी और महावीर जयंती जैसे पर्वों के साथ चौथा शनिवार और रविवार मिलकर लंबा ब्रेक बना रहे हैं. इस वजह से बैंक लगातार कई दिनों तक बंद रह सकते हैं, जिससे ग्राहकों को असुविधा हो सकती है. यही कारण है कि अंतिम सप्ताह में बैंक जाने की योजना पहले से बनाना बेहद जरूरी हो जाता है.

अलग-अलग राज्यों में रामनवमी की छुट्टी 

रामनवमी की तारीख को लेकर अलग-अलग राज्यों में अंतर देखने को मिल रहा है.

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  • 26 मार्च को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.
  • 27 मार्च को बिहार, ओडिशा और सिक्किम में अवकाश रहेगा.

इस तरह अलग-अलग क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं अलग-अलग दिन प्रभावित होंगी, जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती है. इसलिए अपने राज्य की छुट्टी की जानकारी पहले से लेना जरूरी है.

 4 दिनों की छुट्टी का असर

अगर छुट्टियों को जोड़कर देखें तो स्थिति और गंभीर हो जाती है.

  • 26/27 मार्च: रामनवमी
  • 28 मार्च: चौथा शनिवार
  • 29 मार्च: रविवार
  • 31 मार्च: महावीर जयंती

इन सभी छुट्टियों के बीच केवल 30 मार्च (सोमवार) को ही बैंक खुलेंगे. ऐसे में उस दिन भारी भीड़ की संभावना है क्योंकि सभी लोग अपने लंबित काम निपटाने पहुंचेंगे. अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की, तो आपका काम लंबित रह सकता है या आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

बैंक बंद होने पर क्या करें?

हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहने पर भी सभी वित्तीय सेवाएं पूरी तरह नहीं रुकतीं. डिजिटल माध्यम जैसे UPI, NEFT, RTGS और IMPS 24×7 चालू रहते हैं, जिससे पैसे ट्रांसफर करना आसान है. एटीएम के जरिए नकद निकासी भी जारी रहती है. लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए बैंक जाना जरूरी होता है—जैसे नया खाता खोलना, KYC अपडेट, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, पासबुक प्रिंट कराना या लोन से जुड़ी बातचीत. इसलिए इन जरूरी कार्यों को आखिरी समय तक टालने के बजाय पहले ही पूरा करना बेहतर रहेगा.

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Tags: bank holiday march 2026 RBI Bank Holiday List 2026Bank Holiday on 26 MarchBank Holiday on Ram NavamiRBIRBI Bank Holiday
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