Bank Holidays February 2026: 19 से लेकर 28 फरवरी तक इन 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, नोट कर लें डेट

Bank Holidays February 2026: 19 से लेकर 28 फरवरी तक इन 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, नोट कर लें डेट

Bank Holidays February 2026: फरवरी 2026 में आरबीआई के अनुसार कुछ राज्यों में त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे, जबकि रविवार और चौथे शनिवार को देशभर में अवकाश रहेगा. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 18, 2026 7:53:57 PM IST

Bank Holidays 2026: अगर आप फरवरी 2026 के बचे हुए दिनों में बैंक से जुड़ा कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेना जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फरवरी 2026 के लिए बैंकों की आधिकारिक छुट्टियों की जानकारी जारी की है.

फरवरी में हर रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे. इसके साथ ही कुछ छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के त्योहारों और विशेष दिनों के कारण होंगी. इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपके राज्य में किस दिन बैंक बंद रहेगा.

18 फरवरी: लोसार

18 फरवरी 2026, बुधवार को लोसार के अवसर पर गंगटोक (सिक्किम) में बैंक बंद रहेंगे. ये त्योहार स्थानीय लेवल पर मनाया जाता है, इसलिए इसकी छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी.

19 फरवरी: छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती

19 फरवरी 2026, गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के कारण महाराष्ट्र के कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इनमें मुंबई, नागपुर और बेलापुर शामिल हैं. अन्य राज्यों में इस दिन सामान्य कामकाज जारी रहेगा.

20 फरवरी: राज्य स्थापना दिवस

20 फरवरी 2026, शुक्रवार को मिजोरम और मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस के कारण आइजोल (मिजोरम) और इम्फाल (मणिपुर) में बैंक बंद रहेंगे.

 22 फरवरी: साप्ताहिक अवकाश

22 फरवरी 2026, रविवार को पूरे देश में सभी बैंक साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद रहेंगे.

 28 फरवरी: चौथा शनिवार

28 फरवरी 2026 को चौथा शनिवार है. इस दिन भी देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

 क्या पूरे देश में एक जैसी होती हैं बैंक छुट्टियां?

बैंक की सभी छुट्टियां पूरे भारत में एक जैसी नहीं होतीं. रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार की छुट्टी तो पूरे देश में लागू होती है, लेकिन त्योहारों और विशेष अवसरों की छुट्टियां राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं.

इसलिए किसी भी जरूरी काम से पहले अपनी नजदीकी बैंक शाखा से छुट्टी की पुष्टि कर लेना बेहतर होता है, खासकर अगर आपको चेक जमा करना हो या ब्रांच में जाकर कोई काम करना हो.

 छुट्टी के दिन कौन-सी सेवाएं चालू रहेंगी?

बैंक बंद होने के बावजूद कई डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी.

 यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग काम करेंगे.
 एटीएम से नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
 आईएमपीएस और यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पैसे भेजे जा सकेंगे.

हालांकि, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और प्रॉमिसरी नोट से जुड़े लेनदेन आरबीआई द्वारा घोषित अवकाश के दिन नहीं किए जाएंगे. इसलिए बेहतर है कि आप अपने बैंकिंग काम की योजना छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही बनाएं, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

