6 जुलाई को बंद रहेंगे बैंक, कौन-सी सेवाएं होंगी प्रभावित और क्या रहेगा चालू, जानिए जुलाई में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

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Bank Holidays Today: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार आज यानी 6 जुलाई 2026 को कोलकाता और आइजोल में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इन दोनों शहरों में स्थानीय अवकाश के कारण बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा. हालांकि देश के बाकी हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और नियमित कामकाज जारी रहेगा.
क्यों बंद हैं बैंक?
आज मिजोरम में MHIP Day मनाया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है. इन्हीं कारणों से कोलकाता और आइजोल में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा. MHIP Day मिजोरम का एक महत्वपूर्ण सामाजिक दिवस है. यह दिन मिजो ह्मेइछे इंसुइहखावम पावल (Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl – MHIP) की स्थापना की याद में मनाया जाता है. MHIP राज्य के सबसे बड़े महिला संगठनों में से एक माना जाता है. यह संगठन महिलाओं के कल्याण, अधिकारों और सामाजिक विकास के लिए लंबे समय से कार्य करता आ रहा है. इस दिन संगठन के योगदान को सम्मान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
पश्चिम बंगाल में क्यों है अवकाश?
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं. उनकी जयंती के अवसर पर कोलकाता में बैंक अवकाश रखा गया है.
कौन-कौन सी बैंकिंग सेवाएं रहेंगी प्रभावित?
बैंक शाखाएं बंद रहने के कारण ग्राहकों को कई शाखा-आधारित सेवाएं नहीं मिल सकेंगी.
इनमें शामिल हैं
- नकद जमा (Cash Deposit)
- चेक जमा और चेक क्लियरेंस
- पासबुक अपडेट
- ड्राफ्ट और अन्य शाखा सेवाएं
- काउंटर पर होने वाले बैंकिंग लेनदेन
- इसलिए जिन ग्राहकों को इन सेवाओं की आवश्यकता है, उन्हें अगले कार्य दिवस का इंतजार करना होगा. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी पूरी तरह चालू हालांकि शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा.
ग्राहक इन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे
- UPI भुगतान
- इंटरनेट बैंकिंग
- मोबाइल बैंकिंग
- एटीएम से नकद निकासी
- डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेनदेन
- ऑनलाइन फंड ट्रांसफर
- बिल भुगतान सेवाएं
बैंकों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अवकाश के दौरान डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें.
जुलाई 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
जुलाई महीने में विभिन्न राज्यों में कई स्थानीय और धार्मिक त्योहारों के कारण बैंक अवकाश रहेंगे.
- 9 जुलाई: शिलांग – बेह डेंखलाम (Beh Deinkhlam)
- 16 जुलाई: भुवनेश्वर, देहरादून और इंफाल – रथ यात्रा / कांग (रथयात्रा) / हरेला
- 17 जुलाई: शिलांग – यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि
- 18 जुलाई: गंगटोक – द्रुकपा त्शे-जी (Drukpa Tshe-zi)
- 22 जुलाई: अगरतला – खारची पूजा
हर महीने इन दिनों भी बंद रहते हैं बैंकRBI के नियमों के अनुसार पूरे देश में बैंक प्रत्येक रविवार को बंद रहते हैं. इसके अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक शाखाओं में अवकाश रहता है. इसलिए ग्राहकों को बैंकिंग से जुड़े जरूरी कार्यों की योजना पहले से बना लेनी चाहिए. यदि आपको बैंक शाखा में जाकर कोई जरूरी काम करना है, तो संबंधित शहर के अवकाश कैलेंडर की जानकारी पहले से जांच लें. छुट्टी वाले दिनों में डिजिटल बैंकिंग, UPI, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाओं का उपयोग करके अधिकांश बैंकिंग कार्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं. इससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकता है.