6 जुलाई को बंद रहेंगे बैंक, कौन-सी सेवाएं होंगी प्रभावित और क्या रहेगा चालू, जानिए जुलाई में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

Bank Holidays Today: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार आज यानी 6 जुलाई 2026 को कोलकाता और आइजोल में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इन दोनों शहरों में स्थानीय अवकाश के कारण बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा. हालांकि देश के बाकी हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और नियमित कामकाज जारी रहेगा.

क्यों बंद हैं बैंक?

आज मिजोरम में MHIP Day मनाया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है. इन्हीं कारणों से कोलकाता और आइजोल में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा. MHIP Day मिजोरम का एक महत्वपूर्ण सामाजिक दिवस है. यह दिन मिजो ह्मेइछे इंसुइहखावम पावल (Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl – MHIP) की स्थापना की याद में मनाया जाता है. MHIP राज्य के सबसे बड़े महिला संगठनों में से एक माना जाता है. यह संगठन महिलाओं के कल्याण, अधिकारों और सामाजिक विकास के लिए लंबे समय से कार्य करता आ रहा है. इस दिन संगठन के योगदान को सम्मान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

पश्चिम बंगाल में क्यों है अवकाश?