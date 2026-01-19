Home > देश > Bank Holidays 2026: अगले हफ्ते इन तारीख को बंद रहेंगे बैंक, चेक कर लें डेट..!

Bank Holidays 2026: अगले हफ्ते इन तारीख को बंद रहेंगे बैंक, चेक कर लें डेट..!

Bank Holidays 2026: 2026 में बैंक कई राष्ट्रीय और राज्य छुट्टियों में बंद रहेंगे. डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और एटीएम से लेनदेन चालू रहेगा, जानें पूरी डेट लिस्ट-

Published: January 19, 2026 12:07:10 PM IST

Bank Holidays 2026: अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है और आप बैंक जाने का सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है. 2026 में बैंक छुट्टियों की लंबी लिस्ट है. घर से निकलने से पहले इसे एक बार देख लें, ताकि बैंक के गेट पर जाकर निराश न होना पड़े. आरबीआई के अनुसार, जनवरी के आखिरी हफ्ते में लगातार कई दिनों तक बैंक बंद रह सकते हैं. इसलिए ये जानना जरूरी है कि किन तारीखों को बैंक खुले होंगे और कब बंद रहेंगे.

अगले कुछ दिनों की स्थिति

जनवरी का महीना कई त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों से भरा हुआ है. इस महीने में बैंक की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी कामों की योजना बनाना सही रहेगा.

 23 जनवरी: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और सरस्वती पूजा के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे.
 24 जनवरी: महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.
 25 जनवरी: रविवार का साप्ताहिक अवकाश.
 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस (Republic Day) के राष्ट्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे.

इस तरह, 23 से 26 जनवरी के बीच कई राज्यों में लगातार चार दिनों तक बैंक बंद रह सकते हैं. अगर आपके जरूरी काम इसी दौरान हैं, तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा.

2026 की बैंक छुट्टियां

साल 2026 में बैंक हॉलिडेज की लिस्ट काफी लंबी है. देशभर में मेन छुट्टियां इस प्रकार हैं:

 होली: 3 मार्च (मंगलवार)
 गुड फ्राइडे: 3 अप्रैल (शुक्रवार)
 स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त (शनिवार)
 दशहरा: 20 अक्टूबर (मंगलवार)
 दिवाली: 8 नवंबर (रविवार)
 क्रिसमस: 25 दिसंबर (शुक्रवार)

इन छुट्टियों के अलावा हर राज्य में स्थानीय त्योहारों और छुट्टियों के कारण भी बैंक बंद रह सकते हैं. इसलिए अगर आपका काम किसी विशेष राज्य से जुड़ा है, तो वहां की छुट्टियों को भी देखना जरूरी है.

डिजिटल बैंकिंग से कोई परेशानी नहीं

हालांकि बैंक बंद होंगे, लेकिन डिजिटल बैंकिंग हमेशा उपलब्ध रहेगी. मोबाइल और नेट बैंकिंग के जरिए आप अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा, एटीएम मशीनें हमेशा चालू रहेंगी, जिससे आप कैश निकाल सकते हैं. फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स से भी पेमेंट सामान्य तरीके से होते रहेंगे.

इसलिए, बैंक छुट्टियों में भी आपकी वित्तीय गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी. बस जरूरी है कि आप बैंक छुट्टियों की सूची देखकर अपना काम पहले से योजना के अनुसार निपटा लें.

 

