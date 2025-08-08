Bank Holiday 2025: क्या आज बैंक खुले हैं ? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holiday Today on August 8: जो लोग आज, यानी शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को बैंक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें छुट्टियों का कैलेंडर ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित छुट्टियों पर बैंक बंद रहेंगे। केंद्रीय बैंक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बैंक की छुट्टियों का निर्धारण करता है और एक कैलेंडर जारी करता है जिसमें ऐसी छुट्टियों और उन शहरों के बारे में पूरी जानकारी होती है जहाँ बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और निजी बैंकिंग संस्थान रविवार और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।

टेंडोंग लो रम फात के लिए बैंक अवकाश

भारतीय रिजर्व बैंक के अगस्त 2025 के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, सिक्किम के स्थानीय लेप्चा समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार टेंडोंग लो रम फात के लिए आज बैंक अवकाश है। हालाँकि, बैंक केवल गंगटोक में बंद रहेंगे और देश के बाकी हिस्सों में वे सामान्य रूप से काम करेंगे।

क्या 9 अगस्त, 2025 को बैंक खुले रहेंगे?

देश भर में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि 9 अगस्त को दूसरा शनिवार है।

अगस्त 2025 में बैंक छुट्टियों की पूरी सूची

08 अगस्त (शुक्रवार) – टेंडोंग लो रम फात – गंगटोक में छुट्टियाँ

09 अगस्त (शनिवार) – रक्षा बंधन/झूलना पूर्णिमा – अहमदाबाद, भोपाल, देहरादून, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, शिमला, भुवनेश्वर में अवकाश

13 अगस्त (बुधवार) – देशभक्त दिवस – इंफाल में छुट्टी

15 अगस्त (शुक्रवार) – स्वतंत्रता दिवस / पारसी नव वर्ष / जन्माष्टमी – राष्ट्रव्यापी अवकाश – भारत भर में सभी बैंक बंद रहेंगे

16 अगस्त (शनिवार) – जन्माष्टमी (श्रावण वद-8) / कृष्ण जयंती – आइजोल, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, रायपुर, रांची, विजयवाड़ा,

गंगटोक, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर में छुट्टी

19 अगस्त (मंगलवार) – महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्मदिन – अगरतला में छुट्टी

25 अगस्त (सोमवार)- तिरुभाव श्रीमंत शंकरदेव की तिथि – गुवाहाटी में अवकाश

27 अगस्त (बुधवार) – गणेश चतुर्थी / संवत्सरी / गणेश पूजा – मुंबई, बेलापुर, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, पणजी में छुट्टी

28 अगस्त (गुरुवार) – गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन) / नुआखाई – भुवनेश्वर, पणजी में छुट्टी

