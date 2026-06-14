Home > देश > Bank Holiday: अगले सप्ताह बैंक रहेंगे बंद, 14–21 जून के बीच बना रहे हैं शाखा जाने की योजना; छुट्टियों की तारीखें नोट कर लें अभी

Bank Holiday: अगले सप्ताह बैंक रहेंगे बंद, 14–21 जून के बीच बना रहे हैं शाखा जाने की योजना; छुट्टियों की तारीखें नोट कर लें अभी

Bank Holiday: भारत में प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के बैंक आने वाले हफ़्ते में 15 जून और 21 जून, 2026 के बीच दो दिन बंद रहेंगे. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने इस महीने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक छुट्टियों के कारण कुल ग्यारह छुट्टियों की लिस्ट जारी की है.

By: Heena Khan | Published: June 14, 2026 10:22:55 AM IST

June Bank Holidays
June Bank Holidays


Bank Holiday: भारत में प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के बैंक आने वाले हफ़्ते में 15 जून और 21 जून, 2026 के बीच दो दिन बंद रहेंगे. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने इस महीने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक छुट्टियों के कारण कुल ग्यारह छुट्टियों की लिस्ट जारी की है. इसमें दूसरे शनिवार, चौथे शनिवार और सभी रविवार की छुट्टियाँ भी शामिल हैं. हालाँकि कुछ बैंक की छुट्टियाँ खास राज्यों या इलाकों के लिए होती हैं, लेकिन सरकारी राष्ट्रीय छुट्टियों पर देश भर में बैंक की शाखाएँ बंद रहेंगी.

इस हफ़्ते बैंक की छुट्टियाँ

जो ग्राहक SBI, HDFC बैंक या दूसरे बैंकों की शाखाओं में जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेनी चाहिए, क्योंकि RBI के हॉलिडे कैलेंडर में बताई गई तारीखों पर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के बैंकों की शाखाएँ बंद रहेंगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले हफ़्ते सभी बैंक 15 जून और 21 जून (जो रविवार है) को बंद रहेंगे.

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जून 2026 के लिए RBI का हॉलिडे कैलेंडर

RBI के हॉलिडे कैलेंडर में, कुछ दिनों को ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ के तहत बैंकों के लिए गैर-कामकाजी दिन और कुछ दिनों को बैंकों के खाते बंद करने” के लिए चिह्नित किया गया है. यहाँ जून 2026 में छुट्टियों की पूरी लिस्ट दी गई है:

15 जून: यंग मिज़ो एसोसिएशन (YMA) की स्थापना के उपलक्ष्य में आइजोल में बैंक बंद रहेंगे. राजा संक्रांति के अवसर पर भुवनेश्वर में भी इस दिन बैंक बंद रहेंगे.
25 जून: मुहर्रम के कारण विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे.
26 जून: मुहर्रम के कारण अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर में बैंक का कामकाज बंद रहेगा.
29 जून: संत गुरु कबीर जयंती मनाने के लिए शिमला में बैंक बंद रहेंगे.
30 जून: ‘रेमना नी’ (Remna Ni) नामक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश मनाने के लिए आइजोल में बैंक बंद रहेंगे.

Tags: Bank HolidayRBI
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