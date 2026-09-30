Bangladesh’s SY-400/BP-12A vs India’s Pralay: भारत के प्रलय से कितना ताकतवर है चीन का S-400, जिसे बांग्लादेश ने खरीदा

Bangladesh’s SY-400/BP-12A vs India’s Pralay: बांग्लादेशी सेना को चीनी SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली मिली है, जिसके बाद उसकी ताकत भी बढ़ी है. बांग्लादेश के रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की मानें तो इसका लक्ष्य 2030 आधुनिकीकरण योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है. नई GL-5 हार्ड-किल सक्रिय सुरक्षा प्रणाली को एकीकृत करने वाले VT-4 मुख्य युद्धक टैंक का एक आधुनिक संस्करण अब बांग्लादेश सेना में नजर आने लगा है. ऐसे में भारत की स्वदेशी ज्ञान कौशल से निर्मित कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल की इससे तुलना हो रही है.

क्या है चीन की SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली

SY-400 बांग्लादेश सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता का काफी विस्तार है.

सिस्टम की BP-12A मिसाइलों की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है.

उच्च परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए जड़त्वीय (Inertial) और उपग्रह मार्गदर्शन का उपयोग करती है.

इस प्रणाली को 180 किलोमीटर रेंज वाले आठ 400 मिमी निर्देशित रॉकेट ले जाने के लिए भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है.

यह अमेरिकी एटीएसीएमएस की तरह ही रॉकेट तोपखाने और बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली दोनों के रूप में काम करता है.

रूसी-यूक्रेन युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उच्च परिशुद्धता बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों के महत्व को तेजी से व्यापक रूप से मान्यता दी गई है.

मुख्य रूप से यूक्रेनी सेना द्वारा संचालित एटीएसीएमएस, और रूसी सेना द्वारा संचालित इस्कंदर-एम और केएन -23 बी सिस्टम है.

ये उच्च प्रभाव वाली संपत्तियां कार्मिक सांद्रता से लेकर ट्रेनों, लड़ाकू विमानों और मोबाइल वायु रक्षा प्रणालियों तक बहुत अधिक मूल्य के लक्ष्यों को बेअसर करने में सक्षम साबित हुई हैं.

Pralay Missile की खूबियां