क्रिकेटर को मारा पीटा, जमकर टॉर्चर किया, हैरेस करने में नपे 3 पुलिसवाले, हुए सस्पेंड

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर नईम हसन के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में चट्टोग्राम पुलिस ने तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, निलंबित अधिकारियों में उप-निरीक्षक मोहम्मद शफीकुल इस्लाम भुइयां, कांस्टेबल मोहम्मद रासेल चौधरी और पुलिस ऑपरेशन मैनेजमेंट यूनिट से जुड़े एक अन्य कांस्टेबल शामिल हैं. इस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है.

चट्टोग्राम मेट्रोपॉलिटन पुलिस (सीएमपी) के आयुक्त शौकत अली ने शनिवार को नईम हसन के घर जाकर उनसे मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. सीएमपी के उप-पुलिस आयुक्त अमीरुल इस्लाम ने बताया कि मामले की जांच पहले ही शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी से लगता है कि कार्रवाई के दौरान संबंधित पुलिसकर्मियों ने निर्धारित प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नईम को न्याय दिलाया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों को सजा मिलेगी.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, जब नईम हसन ढाका से चट्टोग्राम लौट रहे थे. वह प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब के साथ ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग के एक मैच के लिए सावर गए थे, हालांकि उन्हें उस मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था. नईम के अनुसार, लालखान बाजार क्षेत्र के पास पुलिस ने उनकी सीएनजी ऑटो-रिक्शा को रोका और बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उनके साथ आक्रामक व्यवहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनका गला पकड़ा और उन्हें जबरन दूसरे ऑटो-रिक्शा में बैठाकर खुलशी पुलिस स्टेशन ले गए और वहां उन्हें मारा पीटा.

क्रिकेट जगत ने जताई नाराजगी

मामले की जानकारी सामने आने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट जगत में नाराजगी देखने को मिली. अनुभवी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम और लिटन दास सहित कई खिलाड़ियों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की. वहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) और क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने भी इस कथित दुर्व्यवहार की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बीसीबी अध्यक्ष तमीम इकबाल ने भी नईम हसन का समर्थन करते हुए कहा कि बोर्ड अपने खिलाड़ी के साथ खड़ा है और उसे न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा.