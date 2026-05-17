बंडी भगीरथ केस से चर्चा में आया POCSO एक्ट: जानिए इसमें कितनी सजा है और ये आम मामलों से अलग क्यों है?

हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के पुत्र बंदी साई भागीरथ को POSCO एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें न्यायालय ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से साफ इनकार कर दिया. भागीरथ साई पर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में पीड़िता की मां ने 8 मई को पेटबशीरबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक बार-बार यौन उत्पाड़न के अलावा इमोशनल ब्लैकमेल करने की बात कही गई है. पुलिस स्टेशन में दायर शिकायत के मुताबिक, भागीरथ ने न सिर्फ पीड़िता को आइसोलेट करने की कोशिश की, बल्कि उसके करियर से जुड़े फैसलों पर भी कंट्रोल करने लगा.

बताया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी. ये मामला न्यायालय पहुंचा और भागीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया गया है. हालांकि पोस्को के तहत दर्ज, ये कोई पहला हाई प्रोफाइल केस नहीं है. इससे पहले भी कई मंत्री, नेता, अभिनेता और बिजनेसमैन तक, इस केस के तहत दंड भुगत चुके हैं तो कुछ पर मुकदमे चल रहे हैं.

इस बीच जानेंगे कि आखिर पोस्को एक्ट क्या है और ये यौन उत्पीड़न की दूसरी धाराओं से कैसे अलग है? इसके तहत अपराधी को कितने साल की सजा सुनाई जाती है और क्या आर्थिक दंड भी लगाया जाता है? यहां जानिए-

क्या कहता है पॉक्सो कानून?

POSCO ACT यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स. इस बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं. जिसे साल 2012 में लाया गया था, जिका मकसद था नाबालिग मासूमों को यौग उत्पीड़न के मामले में संरक्षण प्रदान करना. ये कानून 18 वर्ष या इससे कम उम्र के पीड़ितों पर लागू होता है. फिर चाहे लड़का हो या लड़की, कानून समानता से पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करता है. पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है. कुछ साल पहले मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में उम्र कैद की सजा को भी जोड़ा गया है.

पॉक्सो एक्ट में सजा का प्रावधान

पॉक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं के अनुसार दोषी को दंड दिया जाता है. आमतौर पर 20 साल से उम्र कैद तक सुनाई जाती है.इसके अलावा दोषी को जुर्माना भी भरना पड़ता है.

18 साल या कम उम्र के नाबालिगों की पोर्नोग्राफी करने के मामले में दोषी को 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

दूसरी बार पोर्नोग्राफी करते पकड़े जाने या आरोप साबित होने पर 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

नाबालिग की अश्लील तस्वीरें इकट्ठा करने या शेयर करने के मामले में भी पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई जा सकती है.

इस तरह के सभी मामलों में पीड़ित को सुरक्षा और दोषी को कड़ी सजा के साथ जुर्माना अदा करना पड़ता है.

गंभीर मामलों की धाराएं

पॉस्को एक्ट के तहत कुछ गंभीर मामलों के तहत अलग सजाओं के प्रावधान हैं. जैसे-

16 साल या इससे कम उम्र वाले नाबालिगों के साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप साबित होता है तो दोषी को 20 साल की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है.

ऐसे मामलों में जुर्मके मुताबिक, धारा 3, धारा 4, धारा 7 और धारा 8 लगाई जाती है, जिसमें कैद और जर्माना दोनों का प्रावधान होता है.

यदि पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित नाबालिग की मृत्यु हो जाती है तो मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है.

किसे मिलेगी सजा?

समझ लीजिए कि कानून की नजर में अपराधी का मतलब अपराधी ही होता है. फिर चाहे यौग उत्पीड़न का कृत्य महिला ने किया हो या पुरुष ने. दोनों को समान सजा का प्रावधान है. फिर चाहे पीड़ित कोई बच्चा हो या बच्ची.सभी को समान न्याय और सुरक्षा प्रदान की जाती है और दोषियों को समान सजा सुनाई जाती है. इस तरह के गंभीर मामलों में पीड़ितों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द सुनवाई की जाती है, जिसके लिए देश में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (FTSC) भी बनाई गई हैं.

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