केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे भगीरथ को हाईकोर्ट से झटका, नाबालिग से हैरेसमेंट केस में गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार

Bandi Bhageerath Bail Update: तेलंगाना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भगीरथ को एक बड़े कानूनी मामले में हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में भगीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से साफ इन्कार कर दिया है. हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने शुक्रवार शाम को भगीरथ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की. जस्टिस टी. माधवी देवी की अगुवाई में यह सुनवाई करीब आधी रात तक चलती रही.

लंबी बहस के बाद जज ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हालांकि, भगीरथ के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई कि जब तक अंतिम फैसला न आ जाए तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए. लेकिन कोर्ट ने इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया.

जस्टिस टी. माधवी देवी ने क्या कहा?

अंतरिम राहत की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस टी. माधवी देवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मोड़ पर मुझे कोई अंतरिम आदेश जारी करना चाहिए. मैंने पीड़िता का बयान पढ़ा है. उसे देखते हुए मैं इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं हूं. सुनवाई के दौरान भगीरथ के वकील ने दलील दी कि जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय कोर्ट के पास अंतिम फैसले से पहले अंतरिम जमानत देने की अंतर्निहित शक्ति होती हैं. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने खुद यह बात मानी है कि उनकी बेटी 2025 से भगीरथ के साथ रिलेशनशिप में ती और दोनों के बीच अच्छे संबंध थे.

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पीड़िता के वकील ने क्या कहा?

तो वहीं, दूसरी तरफ पीड़िता के वकील ने भगीरथ को किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि आरोपी के पिता एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं. इसलिए यदि आरोपी को राहत दी जाती है तो इस बात का खतरा है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि 8 मई को 17 साल की एक नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भगीरथ उनकी बेटी के साथ रिश्ते में था और उसने लड़की का यौन उत्पीड़न किया था. पुलिस ने शुरू में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. हालांकि, कोर्ट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद मामले में पॉक्सो एक्ट की और भी सख्त धाराएं जोड़ दी गईं.

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