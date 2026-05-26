Kamlesh Adhikari Virao Vidoe: ‘जमीन के नीचे गड़ा धन निकाल दूंगा’ अशोक खरात के बाद एक और बाबा का ‘बवाल’ किया दावा- मौत को भी भगा दूंगा

Kamlesh Adhikari Virao Vidoe: महाराष्ट्र के नाशिक जिल से भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात के प्रकरण के बाद यहां पर एक और कथित ढोंगी बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. कमलेश अधिकारी नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अघोरी पूजा, दैवी उपाय और अंधविश्वास के नाम पर लोगों से ठगी की है. इस मामले में कमलेश अधिकारी के खिलाफ इंदिरानगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि उसने सोलापुर के दो भाइयों को मृत्युयोग का डर दिखाकर उनसे लाखों रुपये वसूले.

कमलेश अधिकारी के खिलाफ उज्जैन के श्मशान घाट में अघोरी पूजा, पशु बलि और दैवी उपचार के नाम पर लोगों का शोषण करने के भी आरोप लगे हैं. पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मठ निर्माण के बहाने पीड़ितों की करीब दो एकड़ जमीन अपने नाम करवाई गई है. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अंनिस) के प्रयासों के बाद यह मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल इंदिरानगर पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

महेश (सामाजिक कार्यकर्ता) का कहना है कि अशोक खरात भोंदू बाबा का मामला सामने आने के बाद अब कई बाबाओं की पोल खुल रही है. उन्होंने लोगों से गुजारिश है कि वो ऐसे बाबाओं की पोल खोलें और खुलकर पुलिस थाने जाकर शिकायत करवाएं.

इंदिरानगर पुलिस कर रही जांच

उधर, सामाजिक कार्यकर्ता (अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति) के मुताबिक, नाशिक के एक भोंदू बाबा ने सोलापुर के दो युवाओं को उनकी जमीन शापित है और उसमें गुप्त धन है ये बताकर उनकी जमीन भी हड़पी और लाखों रुपए भी हड़प लिए. इन दोनों की शिकायत पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इंदिरा नगर पुलिस थाने जाकर कलमोलेन दर्ज करवाई है. इसके बाद इंदिरानगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

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जमीन के नीचे धन निकालने का दावा कर की ठगी

पीड़ित मदन नवनाथ देवकर का कहना है कि वह दौंड तहसील सोलापुर का रहने वाले हैं. यूट्यूब पर बाबा का वीडियो देखकर यहां आए. बाबा ने कहा कि मेरे खेत की जमीन शापित है और उसके नीचे धन गड़ा हुआ है जो वो पूजा पाठ अघोरी विद्या करके मुझे निकाल कर देंगे. इसके एवज में बाबा उज्जैन ले गए और वहां के श्मशान में अघोरी पूजा की और हमसे डेढ़ लाख रुपये लिए. इसके बाद वह भाई के नाम 2 एकड़ जमीन थी, वह भी ठग ली.

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