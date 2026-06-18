Home > देश > Balotra: हंसते हुए घर से निकले 4 बेटे, शाम को लौटीं सिर्फ लाशें; अर्थी उठा रहे बूढ़े पिता की चीख सुन फट जाएगा कलेजा

Balotra: हंसते हुए घर से निकले 4 बेटे, शाम को लौटीं सिर्फ लाशें; अर्थी उठा रहे बूढ़े पिता की चीख सुन फट जाएगा कलेजा

Balotra Accident:मां की हालत भी बहुत खराब थी. वह बार-बार यही कह रही थीं, "मेरे सारे बेटे चले गए... अब मैं क्या करूं?" उनकी दिल दहला देने वाली चीख ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया. चारों भाइयों में से जोगाराम चुप थे और इशारों से अपनी बात कह रहे थे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 18, 2026 12:02:03 PM IST

सड़क हादसे ने छीन लिए 4 जवान बेटे
सड़क हादसे ने छीन लिए 4 जवान बेटे


Balotra Accident: जिले के पाटोदी इलाके के कोडुका गांव में मंगलवार की सुबह आम दिनों की तरह ही शुरू हुई. संकरी गलियों के बीच बसे भंवरलाल के घर में चहल-पहल थी. छोटे-छोटे पोते-पोतियां आंगन में खेल रहे थे और चारों बेटे जल्दी-जल्दी खाना खाकर काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे. किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद पूरा परिवार हमेशा के लिए दुख में डूब जाएगा.

परिवार के चार बेटे उदाराम (39), रेखा राम (35), जोगाराम (31), और विशना राम (29) एक ही जगह काम करने जा रहे थे. आमतौर पर उन्हें अलग-अलग जगहों पर काम मिलता था, लेकिन इस बार सभी को एक ही जगह काम मिला. वे अपनी कार से घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में पाटोदी के पास उनकी कार एक रोडवेज बस से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि चारों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई.

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सुबह 4 बेटों को हंसते हुए विदा किया था, शाम को चारों की लाशें देखकर टूट गया पिता”

कल तक चार बेटे थे, लेकिन आज एक भी नहीं बचा. जैसे ही हादसे की खबर उन्हें मिली, पूरे गांव में दुख की लहर दौड़ गई. खेतों में काम कर रहे पिता भंवरलाल को पहले बताया गया कि उनके बेटे घायल हैं. बाद में जब एक-एक करके उनकी मौत की खबर आई, तो वे टूट गए. रोते-बिलखते भंवरलाल बार-बार यही कह रहे थे, “कल तक मेरे चार बेटे थे, लेकिन आज एक भी नहीं बचा. अगर एक बच जाता, तो अब हम अपना घर कैसे चलाते?” उनकी चीखें सुनकर वहां मौजूद रिश्तेदार और गांव वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पाए. घर का माहौल ऐसा था कि जो लोग भी शोक जताने आए थे, वे भी रो पड़े.

मां की दिल दहला देने वाली चीख

मां की हालत भी बहुत खराब थी. वह बार-बार यही कह रही थीं, “मेरे सारे बेटे चले गए… अब मैं क्या करूं?” उनकी दिल दहला देने वाली चीख ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया. चारों भाइयों में से जोगाराम चुप थे और इशारों से अपनी बात कह रहे थे. जोगाराम, जो अपने पिता के सबसे करीब रहते थे ने काम पर जाने से पहले इशारा किया था कि वह जल्द ही लौट आएंगे. यह आखिरी बात अब उनके पिता की सबसे दर्दनाक याद बन गई है.

 तीन बेटों की हो चुकी थी शादी 

चार भाइयों में से तीन की शादी हो चुकी थी. उदाराम, रेखा राम और विशना राम की शादी हो चुकी थी, जबकि सबसे छोटा जोगाराम अविवाहित था. उदाराम अपने पीछे दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है, जबकि रेखा राम और विशना राम के दो-दो बेटे हैं. परिवार में बुजुर्ग माता-पिता और एक दादी भी हैं, जिनकी देखभाल और रोजी-रोटी पहले पूरी तरह से इन चार भाइयों की जिम्मेदारी थी. चारों बेटों को खोने से न सिर्फ परिवार को गहरा इमोशनल सदमा लगा है, बल्कि बुजुर्गों की देखभाल और रोज के खर्चों को लेकर भी गंभीर संकट पैदा हो गया है.

एक ही परिवार के लिए इतनी बड़ी त्रासदी

इस हादसे के बाद गांववालों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मुआवजा, परिवार के सदस्यों को नौकरी और दोषी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. देर रात प्रशासन के साथ बातचीत में मदद और जरूरी सुविधाएं देने पर सहमति बनी. इसके बाद विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया गया. प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मंगलवार को चारों भाइयों का अंतिम संस्कार किया जाएगा. कोडुका गांव में हर आंख नम है और हर किसी के होठों पर एक ही सवाल है: इतनी बड़ी त्रासदी सिर्फ एक परिवार पर क्यों आई?

Tags: Balotra Accident
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