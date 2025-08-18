Home > देश > Tonk Hijab Controversy: ‘ये मरीज को…’, टोंक अस्पताल हिजाब विवाद को लेकर बालमुकुंद आचार्य ने ऐसा क्या बोला, सुन भड़क उठे कट्टरपंथी मौलाना!

Tonk Hijab Controversy: कांग्रेस के बाद अब सोमवार (18 अगस्त) को भाजपा ने भी इस मामले में विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा ने महिला अस्पताल का वीडियो बनाकर वायरल करने वाली रेजिडेंट मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Published: August 18, 2025 18:07:08 IST

Tonk Hijab Controversy: राजस्थान के टोंक ज़िले के सरकारी महिला अस्पताल में हुए हिजाब विवाद में अब भाजपा के तेज़तर्रार विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य भी कूद पड़े हैं। जयपुर की हवामहल सीट से बीजेपी एमएलए स्वामी बालमुकुंद ने इंटर्न मुस्लिम रेजिडेंट को हिजाब पहनने से रोकने वाली महिला डॉक्टर अंजू गुप्ता का खुलकर समर्थन और बचाव किया है।

उन्होंने कहा है कि महिला डॉक्टर अंजू ने हिजाब पहनने से इनकार करके कुछ भी गलत नहीं किया है। विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य के अनुसार, अस्पतालों और स्कूलों जैसी जगहों को धार्मिक नज़रिए से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। अस्पताल में हिजाब पहनना बिल्कुल भी उचित नहीं है।

‘हिजाब की आड़ में गलत इंजेक्शन लगाया जा सकता है’

बीजेपी विधायक ने कहा कि मरीज़ को मालूम होना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर या स्टाफ़ उसका इलाज कर रहा है। हिजाब की आड़ में कोई भी अस्पताल में जाकर रोगी को गलत इंजेक्शन या दवाइयाँ दे सकता है। महिला अस्पतालों में बच्चा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है।

विधायक बालमुकुंद आचार्य ने दी सलाह

भाजपा विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने धर्म के नाम पर हिजाब पहनने पर अड़ी मुस्लिम महिला रेजिडेंट डॉक्टर को सलाह देते हुए कहा कि अगर उन्हें हिजाब पहनना ही है तो चिकित्सा क्षेत्र के अलावा कोई और काम भी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जयपुर के एक स्कूल में भी ऐसा ही मामला सामने आया है।

भाजपा विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य के इस मामले में उतरने के बाद टोंक जिले का यह मामला राजनीतिक रूप से और गरमा गया है। हालाँकि, कांग्रेस पार्टी इस मामले में पहले ही विरोध जता चुकी है। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी कांग्रेस के विरोध को गलत बताया है।

‘कांग्रेस ने दिया राजनीतिक रंग’

उनका कहना है कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस इस मामले को धार्मिक और राजनीतिक रंग दे रही है। उनका कहना है कि अस्पताल और स्कूल जैसी जगहें न तो राजनीति का अड्डा हैं और न ही धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करने का।

हिजाब पहनने से रोकना गलत नहीं – बालमुकुंद

स्वामी बालमुकुंद का कहना है कि इस मुद्दे को बेवजह तूल देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी महिला डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। महिला डॉक्टर ने हिजाब पहनने से रोककर कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने आरोपी महिला डॉक्टर का पूरा समर्थन और बचाव किया है।

भाजपा ने किया विरोध

कांग्रेस के बाद अब सोमवार (18 अगस्त) को भाजपा ने भी इस मामले में विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा ने महिला अस्पताल का वीडियो बनाकर वायरल करने वाली रेजिडेंट मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Tags: tonk hijab controversy
