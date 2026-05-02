मतपत्र या बारूद? खून से लथपथ क्यों है बंगाल की चुनावी कहानी, दशकों पुरानी हिंसा का रहस्य

Assembly Elections 2026: पूरे देश में पश्चिम बंगाल के चुनाव काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं. पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक हिंसा देखने को मिलती है. राज्य ने बार-बार हिंसा, खून-खराबा, लूटपाट और हत्याओं समेत तमाम चीजों का सामना किया है. NCRB (राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड) के आंकड़ों की मानें, तो पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है, जहां पर राजनीतिक हत्याएं ज्यादा होती हैं. जब भारत का बंटवारा हुआ, तो बंगाल भी सबसे ज्यादा शिकार होने वाले राज्यों में से एक था.

1946 में मुस्लिम लीग ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ की हिंसा और भारत विभाजन के बाद नोआखली दंगों ने बंगाल को ऐसे जख्म दिए, जो कभी मिट नहीं सकते. हालांकि स्वतंत्रता मिलने के मात्र दो दशक बाद बंगाल एक अलग तरह की हिंसक राजनीतिक उग्रवाद की चपेट में आ गया.

1967 में निर्मम हत्या

हिंसक राजनीतिक उग्रवाद की शुरुआत 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुई. इस दौरान बटाईदार किसानों ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी जमीन पर हक का दावा किया. चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे वामपंथी नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन हिंसक हो गया. 25 मई 1967 को पुलिस की गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हुई थी. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

1970 में सांईबाड़ी हत्याकांड

इसके बाद पूरे देश में संघर्ष की चिंगारी सुलगी और माओवादी विचारधारा को स्थापित किया गया. जानकारों का कहना है कि जब वामपंथी उग्रवाद का उदय हुआ, तब से बंगाल में राजनीतिक हिंसा होना आम हो गया. 1970 में सांईबाड़ी हत्याकांड ने बंगाल में डर पैदा कर दिया. कहा जाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का परिवार नवजात शिशु के नामकरण समारोह में पहुंचा था. तभी वामपंथियों ने घर में घुसकर कार्यकर्ताओं की मां-बहन के सामने पुरुषों की हत्या कर दी थी. इसके बाद उनके खून से सने चावल जबरन महिलाओं और बच्चों को खिलाए गए.

एक ही सिक्के के दो पहलू बने नेता और हथियारबंद

धीरे-धीरे ऐसी घटनाएं बंगाल में आम होती गईं. इसके बाद गन कल्चर उभरकर सामने आया. इस कल्चर के तहत नेता और हथियारबंद समर्थक एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए. राजनीतिक जानकारों के अनुसार, 1972 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बल प्रयोग और दबाव के तहत माना गया.

स्थानीय सत्ता के लिए बढ़ी हिंसा

1977 विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवाद) के नेतृत्व में वाम मोर्चा ने सत्ता संभाली. राज्य में स्थिरता दिखी. हालांकि विपक्ष ने कई बार ‘कैडर राज’ और ‘बूथ-स्तरीय दबाव’ के आरोप लगाए. भूमि सुधार और पंचायत सशक्तिकरण से गांव में राजनीतिक नेटवर्क गहरे हुए. वहीं स्थानीय सत्ता पर पकड़ बनाने की होड़ में हिंसक घटनाएं सामने आने लगीं.

2011 के बाद सत्ता में परिवर्तन

2011 के बाद सत्ता में बदलाव आया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता संभाली और राजनीतिक समीकरण भी बदलने लगे. विपक्ष में बीजेपी के उभार के बाद ध्रुवीकरण और तेज हुआ. पंचायत व लोकसभा चुनावों में भी छोटी-मोटी हिंसक घटनाओं से लेकर गंभीर हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट्स आने लगीं. चुनाव आयोग की अतिरिक्त तैनाती के साथ ही केंद्रीय बलों की मौजूदगी जरूरी मानी जाने लगी. 2026 के विधानसभा चुनावों के मतदान में बड़े स्तर पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी रही, जिसको लेकर राजनीति काफी तेज रही.