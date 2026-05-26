Bakrid Kab Hai: बकरीद कब है? हरियाणा सरकार ने दूर किया भ्रम, तारीख में किया बदलाव

Haryana Bakrid holiday|Bakrid Kab Hai: हरियाणा सरकार ने ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की सरकारी छुट्टी की तारीख बदल दी है. पहले ये छुट्टी 27 मई 2026 को होने वाली थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने नई नोटिस जारी करते हुए इसे 28 मई 2026 कर दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे.

सरकार ने जारी किए नए आदेश

मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि ये छुट्टी राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और सरकारी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा. यानी 28 मई को पूरे हरियाणा में सरकारी कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा.

सरकार ने ये भी कहा है कि ये छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित की गई है. ऐसे में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में भी काम प्रभावित हो सकता है.

चांद दिखने के अनुसार बदली तारीख

बकरीद का त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है. इसकी तारीख चांद दिखाई देने पर तय होती है. माना जा रहा है कि इसी कारण हरियाणा सरकार को छुट्टी की तारीख में बदलाव करना पड़ा. कई बार चांद की स्थिति के अनुसार त्योहार की तारीख बदल जाती है, इसलिए सरकारें भी छुट्टी की तारीख में बदलाव करती हैं.

कर्मचारियों और छात्रों को मिली राहत

नई नोटिस आने के बाद सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है. पहले 27 मई को छुट्टी की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि सरकारी छुट्टी 28 मई को रहेगी. सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को तुरंत निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी या गलतफहमी न हो.

ये बदलाव केवल हरियाणा राज्य के लिए किया गया है. अन्य राज्यों और केंद्र सरकार की छुट्टियां उनकी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार ही लागू रहेंगी. इसलिए दूसरे राज्यों में बकरीद की छुट्टी की तारीख अलग हो सकती है.