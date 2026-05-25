Bakrid Bank Holiday: बकरीद पर बैंक बंद रहेंगे या खुले? घर से निकलने से पहले चेक करें ये बड़ा अपडेट

Bakrid Bank Holiday: भारत में इस साल बकरीद 28 मई गुरूवार को मनाई जाएगी. इस मौके पर देशभर की बैंक में छुट्टियों को लेकर एक बडा अपडेट सामने आया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के छुट्टी कैलेंडर के मुताबिक, अगले हफ्ते कई सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे.

बकरीद पर बैंक रहेंगे बंद?

ज्यादातर राज्यों में, 28 मई को बकरीद के त्योहार के चलते बैंकों के बंद रहने की उम्मीद है; हालांकि, कुछ इलाकों में स्थानीय रीति-रिवाजों और चांद दिखने के आधार पर यह छुट्टी किसी दूसरी तारीख को भी हो सकती है. RBI के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों में बकरीद की छुट्टियां अलग-अलग तारीखों पर तय की गई हैं. ज्यादातर राज्यों में, SBI की शाखाओं समेत सभी बैंकों के 28 मई को बंद रहने की संभावना है.

किन राज्यों में बैंक रहेंगे बंद?

RBI की छुट्टी लिस्ट के अनुसार कुछ राज्यों में 26, कुछ जगहों पर 27 और कुछ जगहों पर 28 को छुट्टी रहेंगी.

27 मई 2026 : कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, चंडीगढ, देहरादून, और तिरुवनंतपुरम

28 मई 2026: मुंबई, बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, नागपुर, पणजी, पटना, विजयवाडा, साथ ही अगरतला, जम्मू और श्रीनगर

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ऑनलाइन सेवा रहेगी जारी

छुट्टी वाले दिन ग्राहकों को सलाह दी गई है कि ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें. नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI सामान्य रूप से चालू रहेंगे, जिससे आपके कोई भी काम नहीं रुकेंगे.

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