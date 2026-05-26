Bakrid 2026: ईद के चलते टलीं परीक्षाएं! यूनिवर्सिटी से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक हुआ फेरबदल; पूरी जानकारी यहां

Bakrid 2026 Holiday Shift: ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार 28 मई को भारत में मनाया जाने वाला है, पहले ये छुट्टी 27 मई को थी. लेकिन चांद दिखने के बाद ये तारीख बदल गई. बकरीद की तारीख में बदलाव के कारण एग्जाम पर असर देखने को मिल रहा है. छुट्टी अब 27 की जगह 28 मई को पड़ने वाली है. इसका रिजल्ट ये हुआ कि बकरीद की छुट्टी के कारण यूनिवर्सिटी से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्जाम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

किन परीक्षाओं में हुआ बदलाव?

CUET UG: CUET UG की 28 मई को होने वाली थी. लेकिन बकरीद की छुट्टी के चलते दोनों शिफ्ट की परीक्षाओं को टाल दिया गया है. इसकी नई तारीख जल्द जारी कर दी जाएगी. NTA ने छात्रों से हर अपडेट से जुड़े रहने की अपील की है.

CUET UG की 28 मई को होने वाली थी. लेकिन बकरीद की छुट्टी के चलते दोनों शिफ्ट की परीक्षाओं को टाल दिया गया है. इसकी नई तारीख जल्द जारी कर दी जाएगी. NTA ने छात्रों से हर अपडेट से जुड़े रहने की अपील की है. गुजरात यूनिवर्सिटी: गुजरात यूनिवर्सिटी ने 40 से ज्यादा परीक्षाएं आगे बढ़ा दी है. अब यूनिवर्सिटी जल्द परीक्षाओं की तारीखों को संशोधित कर जारी करेगा. पहले ईद-उल-अजहा के लिए 27 मई को छुट्टी घोषित की थी, लेकिन फिर तारीख में बदलाव के कारण इसमें फेरबदल किया गया.

गुजरात यूनिवर्सिटी ने 40 से ज्यादा परीक्षाएं आगे बढ़ा दी है. अब यूनिवर्सिटी जल्द परीक्षाओं की तारीखों को संशोधित कर जारी करेगा. पहले ईद-उल-अजहा के लिए 27 मई को छुट्टी घोषित की थी, लेकिन फिर तारीख में बदलाव के कारण इसमें फेरबदल किया गया. तेलंगाना इंटर बोर्ड: बकरीद की छुट्टी के कारण तेलंगाना इंटर बोर्ड ने भी अपनी पर्यावरण शिक्षा परीक्षा की तारीख बदल दी है. अब छात्र परीक्षा 29 मई को देने आएंगे. हालांकि, ये परीक्षा पहले 28 मई को होने वाली थी.

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बकरीद की बदली तारीख

ईद-उल-अजहा यानी बकरीद अब पूरे देश में 28 मई को मनाई जाएगी. यह मुस्लिम समुदाय का बड़ा और खास त्योहार है. इसे पैगंबर इब्राहिम की याद में मनाया जाता है. पहले इसकी तारीख 27 मई बताई गई थी, लेकिन चांद दिखने के हिसाब से बाद में तारीख बदल दी गई. बकरीद पर सबसे खास रस्म कुर्बानी की होती है. इस दिन लोग बकरी, भेड़ या दूसरे जानवर की कुर्बानी देते हैं. साथ ही ईद की नमाज पढ़ी जाती है, जरूरतमंदों को दान दिया जाता है और परिवार के साथ खुशी मनाई जाती है.

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