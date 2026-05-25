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बकरीद से पहले भीषण गर्मी के कारण बीमार पड़ रहे बकरे, क्या ऐसे जानवरों की कुर्बानी हो सकती है?

Bakrid 2026: देशभर में भीषण गर्मी के कारण बकरों को तेज़ बुखार, डिहाइड्रेशन और दस्त की समस्या हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या बीमार बकरों की कुर्बानी हो सकती है?

By: Sohail Rahman | Published: May 25, 2026 4:19:16 PM IST

क्या बीमार बकरों की कुर्बानी हो सकती है?
क्या बीमार बकरों की कुर्बानी हो सकती है?


Bakrid 2026: देशभर में भीषण गर्मी को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खासकर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है. सुबह होते ही तेज धूप लोगों के सब्र का इम्तिहान लेने लगती है. सूबह से लेकर शाम पर सूरज की किरणें लोगों का जीना मुहाल कर रही है. सूरज डूबने के बाद भी उमस भरी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है. तेज धूप और गर्मी की वजह से सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि जानवरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

जिसकी वजह से पशु अस्पतालों में आने वाले जानवरों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. भीषण धूप और गर्मी के कारण बकरीद से पहले ही कई बकरियां बीमार पड़ गई हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

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मुरादाबाद में कई बकरे पड़े बीमार

ईद-उल- अजहा में बस 3 दिनों का समय बाकी है. हालांकि, त्योहार से पहले पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बकरे बीमार पड़ रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोग अपनी बीमार बकरियों को लेकर पशु अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े हैं. पशु चिकित्सक विकास कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण जानवर तेज़ बुखार, डिहाइड्रेशन और दस्त का शिकार हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है.

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क्या बीमार बकरों की होगी कुर्बानी?

28 मई को ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में कई लोगों ने कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी की है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या बीमार बकरों की कुर्बानी दी जा सकती है? ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कुर्बानी के वक्त बकरा इतना बीमार है कि वो ना कुछ खाता-पीता है और ना चल पाता है तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है. तो वहीं, दूसरी तरफ अगर बकरा हल्का बीमार है और वो खा पी रहा है और चल पा रहा है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें – Hajj 2026: हज में शैतान को क्यों मारे जाते हैं पत्थर? इसके पीछे छिपा है बड़ा संदेश, जानिए “रमी अल-जमरात” की कहानी

इसके अलावा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐबदार जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है. जैसे की अगर बकरे का पैर टूटा है, सिंग टूटा है या किसी अन्य तरह की गंभीर बीमारी है तो ऐसे बकरों की कुर्बानी बिल्कुल भी जायज नहीं है.

Tags: Bakrid 2026
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