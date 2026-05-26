Home > देश > मुंबई में बकरीद से पहले बकरों पर संग्राम! इस एक वजह से आपस में भिड़ गए हिंदू-मुस्लिम; मचा बवाल

मुंबई में बकरीद से पहले बकरों पर संग्राम! इस एक वजह से आपस में भिड़ गए हिंदू-मुस्लिम; मचा बवाल

Mumbai News: मुंबई में बकरीद से पहले बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है. जहां बीजेपी के 7 विधायकों और मुंबई की मेयर, डिप्टी मेयर सहित 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखकर सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगाने की बात कही है.

By: Sohail Rahman | Published: May 26, 2026 2:46:10 PM IST

मुंबई के मीरा रोड में एक सोसाइटी में बकरों के बांधने पर मचा बवाल
मुंबई के मीरा रोड में एक सोसाइटी में बकरों के बांधने पर मचा बवाल


BJP Letter to BMC Commissioner: मुंबई में बकरीद से बवाल शुरू हो गया है. इसको लेकर बीजेपी ने सियासत शुरू हो गई है. मुंबई में बीजेपी ने बकरों पर एक्शन शुरू कर दिया है. जिसको लेकर बीजेपी के 7 विधायको और मुंबई की मेयर, डिप्टी मेयर सहित 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बीएमसी कमिश्नर को खत लिखा है. बीजेपी के विधायक, पराग शाह, मनीषा चौधरी, अतुल भातखलकर, मिहीर कोटेचा समेत वरिष्ठ नेताओं पूर्व सांसद किरीट सोमैया और पूर्व सांसद मनोज कोटक सभी ने बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखकर रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसाइटी और चॉल में बकरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की.

इस मांग में कहा गया कि मुंबई की किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में बकरे को कुर्बानी करने की इजाजत न दिया जाए. पत्र में कहा गया कि सोसाइटी में कुर्बानी करने से बाकी धर्म के लोगों को परेशानी होती है.

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डिमोलिशन के बाद हुआ बवाल

इसके अलावा, मुंबई से सटे मीरा रोड में बकरीद के पहले जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. जहां मीरा रोड के पूनम क्लस्टर सोसाइटी में कल दोपहर पहले बकरों के लिए बनाए एक शेड के डेमोलिशन से ये बवाल शुरू हुआ. ये शेड मुस्लिम धर्म के लोगों ने बांधा था. कुर्बानी के बकरों के लिए हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद स्थानीय नगर पालिका ने आकर डिमोलिश कर दिया. आरोप है कि इसके बाद दोबारा ये शेड बांधने शुरू कर दिए गए. रात को कुछ हिंदू संगठन के लोग वहां इकठ्ठा होने लगे. फिर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई फिर हाथापाई हुई और आरोप है कि हमला भी कर दिया गया.

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शेड को गिराने का काम शुरू

कल दोपहर हिंदू संगठनों और इमारत के स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद कुर्बानी के लिए रखे गए बकरों के लिए बनाए गए एक शेड को गिराने का काम चल रहा था. हालांकि, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया और बाद में इस मामले को लेकर काशी मीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. हालांकि पुलिस ने शुरू में दोनों पक्षों को शांत कराने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन इसी मुद्दे पर विवाद रात के दौरान फिर से भड़क उठा और बात हाथापाई तक पहुंच गई.

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आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के सदस्यों ने हिंदू पक्ष के एक युवक पर ब्लेड से हमला किया. पुलिस फिलहाल इस घटना की जांच कर रही है और इलाके की सीसीटीबी फुटेज खंगाल रही है. अभी घटनास्थाल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

Tags: mumbai news
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