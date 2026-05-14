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Bakra Eid: अब यहां नहीं होगी कुर्बानी! बकरीद से पहले एक्शन मोड में CM Suvendu Adhikari; मुसलमान आज ही जान लें नियम

Bakra Eid in Bengal: कुछ ही दिनों बाद बकरीद का त्यौहार है. ये त्यौहार मुसलमानों के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना रमजान के बाद आने वाली ईद. इस दिन लोग जानवरों की कुर्बानी देते हैं. लेकिन बकरीद से पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है.

By: Heena Khan | Published: May 14, 2026 10:29:33 AM IST

Bakra eid 2026
Bakra eid 2026


Bakra Eid in Bengal: कुछ ही दिनों बाद बकरीद का त्यौहार है. ये त्यौहार मुसलमानों के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना रमजान के बाद आने वाली ईद. इस दिन लोग जानवरों की कुर्बानी देते हैं. लेकिन बकरीद से पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. जी हाँ! कुर्सी पर बैठते ही मुख्यमंत्री  शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है. जानवरों की कुर्बानी के संबंध में नए नियम जारी किए हैं. यह फैसला हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए लिया गया है. वहीं बड़ा फैसला ये है कि अब खुले में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर जानवरों की कुर्बानी देना सख्त मना है. सरकार ने जानवरों की कुर्बानी से जुड़ी कई अन्य नई और सख्त शर्तें भी लागू की हैं. चलिए जान लेते हैं वो नियम क्या हैं. 

कुर्बानी से पहले पढ़ लें नए नियम 

  • गाय, भैंस, बैल और बछड़ों की कुर्बानी के लिए एक खास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है.
  • किसी जानवर की कुर्बानी देने से पहले, नगरपालिका/पंचायत समिति के अध्यक्ष और एक सरकारी पशु चिकित्सक, दोनों द्वारा जारी किया गया एक संयुक्त सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है.
  • अगर कोई अधिकारी यह सर्टिफिकेट देने से मना करता है, तो आप 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार से शिकायत कर सकते हैं.
  • सड़क किनारे या किसी भी सार्वजनिक जगह पर जानवरों की कुर्बानी देना सख्त मना है. कुर्बानी सिर्फ़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बूचड़खानों में ही दी जा सकती है.
  • इन नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी जानवर की कुर्बानी देने पर छह महीने तक की जेल, ₹1,000 तक का जुर्माना, या जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.

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 सुवेंदु ने लिए कई बड़े फैसले 

मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से, सुवेंदु अधिकारी ने कई अहम फैसले लिए हैं. ममता सरकार में पूर्व मंत्री रहे सुजीत बोस को ED ने गिरफ्तार कर लिया है. बंगाल में 1 जून से ‘अन्नपूर्णा योजना’ शुरू होने जा रही है. CM सुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि बंगाल में अब “कट मनी” और जबरन वसूली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, सरकार हर महीने ज़िलाधिकारियों और विधानसभा सदस्यों (विधायकों) के साथ संयुक्त बैठकें करेगी. 

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