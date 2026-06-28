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भरत तिवारी एनकाऊंटर मामले में बहुजन समाज ने किया सम्राट चौधरी का समर्थन, महापंचायत का किया एलान

भरत तिवारी एनकाऊंटर मामले में बहुजन समाज ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का समर्थन किया है. भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भोजपुर में सियासी माहौल फिर गरमा गया है. 5 जुलाई को जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत बुलाई गई है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 29, 2026 1:42:20 PM IST

गोल्डन दास ने 5 जुलाई को महापंचायत बुलाई
गोल्डन दास ने 5 जुलाई को महापंचायत बुलाई


Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाऊंटर मामले में बहुजन समाज ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का समर्थन किया है. भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भोजपुर में सियासी माहौल फिर गरमा गया है. 5 जुलाई को जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत बुलाई गई है, जिसे 24 जून को हुई महापंचायत के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भी जोरदार अभियान चलाया जा रहा है.

पिछले दिनों बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के समर्थन में एक महापंचायत हुई थी. अब इसके जवाब में एक और महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया गया है. यह नई महापंचायत 5 जुलाई को जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी. इसके आयोजकों का कहना है कि वे इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मजबूत करेंगे. इसमें बहुजन समाज के लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है.

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नई महापंचायत कहां होगी

इस कार्यक्रम का नाम बहुजन महापंचायत रखा गया है. यह 5 जुलाई को जगदीशपुर के लाल बिहारी सिंह टोला हाई स्कूल मैदान में होगी. इस महापंचायत को बहुजन आर्मी नाम का एक संगठन बुला रहा है. बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने सोशल मीडिया के जरिए दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है.

महापंचायत बुलाने का मकसद

गोल्डन दास ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में बताया कि यह महापंचायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समर्थन देने के लिए है. भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में सवर्ण समाज ने बिलौटी गांव में महापंचायत की थी. उसी के जवाब में अब बहुजन समाज एकजुट होकर सरकार के पक्ष में खड़ा हो रहा है. गोल्डन दास ने यह भी कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में भी ऐसी ही महापंचायत की जाएगी.

पोस्टर में लालू, नीतीश और मायावती की तस्वीरें शामिल

 जुलाई की महापंचायत के लिए सोशल मीडिया पर जो पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं, वे काफी चर्चा में हैं. इन पोस्टरों में भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ-साथ लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मायावती और मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं.

Tags: Bharat Tiwari Encounter Casebihar newsMahapanchayat
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