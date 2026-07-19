पति नहीं होता था घर पर तो खूबसूरत बहू से संबंध बनाता था ससुर, तंग आकर शख्स ने कर डाला कांड!

पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा से ससुर और बहू के रिश्तों को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है. ससुर की उम्र 75 वर्ष बताई जा रही है. बहू की शिकायत के बाद ससुर को कथित उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की भी जांच कर रही है. पूरा मामला गोमती का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोमती इलाके में त्रिपुरा पुलिस ने 75 वर्षीय ससुर को अपनी बहू के साथ कथित उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है. पीड़िता यानी बहू की की मां की शिकायत के आधार पर शुक्रवार (16 जुलाई, 2026) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसके बाद ससुर की गिरफ्तारी की गई.

लंबे समय से ससुर बना रहा था संबंध

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि उसकी बेटी को लंबे समय से उसके ससुर द्वारा शारीरिक प्रताड़ना और अन्य तरह के उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा था, जबकि परिवार के बाकी सदस्य चुप रहे. उनकी बेटी ने पति के अलावा घर के अन्य सदस्यों को इस दरिंदगी की जानकारी दी, लेकिन किसी ने इसे संजीदगी से नहीं लिया. कई महीनों से उसका ससुर दबाव डालकर उसके साथ संबंध बना रहा था. ससुर उस समय संबंध बनाता जब घर पर कोई नहीं होता. पीड़िता का कहना है कि सुबह पति दफ्तर और अन्य लोग काम पर चले जाते तो ससुर उसके साथ संबंध बनाता था. इसका कई बार विरोध किया, लेकिन ससुर नहीं माना.

15 जुलाई को पति ने कर ली आत्महत्या

अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के पति ने गुरुवार (15 जुलाई, 2026) को आत्महत्या कर ली थी। अगले दिन स्थानीय ग्रामीणों ने उस व्यक्ति की पिटाई की, उसे जूतों की माला पहनाई और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी ससुर को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया और मामले की जांच चल रही है. आत्महत्या के लिए उकसाने की जांच भी जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस आत्महत्या के लिए उकसाने के पहलू की भी जांच कर रही है।

इन हेल्पलाइन की लें मदद

आत्महत्या के बारे में बात करना कुछ लोगों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। हालांकि, आत्महत्या को रोका जा सकता है. यदि आपको सहायता की आवश्यकता है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इसकी आवश्यकता है, तो कृपया अपने निकटतम मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें.

हेल्पलाइन: आसरा: 022 2754 6669; स्नेहा इंडिया फाउंडेशन: +914424640050 और संजीवनी: 011-24311918, रोशनी फाउंडेशन (सिकंदराबाद) संपर्क नंबर: 040-66202001, 040-66202000; एक जीवन: संपर्क नंबर: 78930 78930, सेवा: संपर्क नंबर: 09441778290

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