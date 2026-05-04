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हैवान बनी पत्नी! पहले प्रेमियों संग मनाईं रंगरलियां, बॉयफ्रेंड ने ईंटों से कूच डाला सिर, वजह जान कांप जाएगी रूह

बागपत में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पत्नी के तीन प्रेमियों ने मिलकर पति को जान से मार दिया. उन्होंने पहले मिलकर प्लानिंग बनाई. फिर दारू पीने के लिए बुलाया और ईंट से कूचकर मार डाला.

By: Deepika Pandey | Published: May 4, 2026 3:00:13 PM IST

UP Crime News
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Baghpat Crime News: उत्तर प्रदेश के बागपत के मीतली गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक साथी को मौत के घाट उतार दिया. इस हत्याकांड का कारण आपको चौंका देगा. बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों का मृतक की पत्नी के साथ अफेयर था. इसके कारण उन्होंने प्रेमिका की पत्नी मूलचंद उर्फ सोनू की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए केवल तीन घंटों में हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों ने बनाई प्लानिंग

जानकारी के अनुसार, 2 मई की रात को आरोपियों ने प्लानिंग बनाई. मृतक की पत्नी ने बताया कि रात में लगभग 8:30 बजे दीपक, विशाल और रिंकू ने उसके पति को दोस्तों ने गेहूं की मशीन पर जाने के लिए ट्यूबवेल के पास बुलाया था. वहां पर शराब की बोतलें पहले से ही मौजूद थीं. वहां उन लोगों ने दोस्ती का नाटक करते हुए आरोपियों ने उसे जमकर शराब पिलाई. इसके बाद जब मूलचंद नशे में बेसुध हो गया. तो तीनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया. 

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ईंटों से किया हमला

आरोपियों ने उसके ऊपर ईंटों से ताबड़तोड़ वार कर दिए. इसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अगली सुबह गांव के कुछ लोग खेतों के आसपास गए, तो उन्होंने खून से लथपथ शव देखा. ट्यूबवेल के पास भीड़ इकट्ठी हो गई और इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर शराब की बोतलें पड़ी हुई थीं और ईंटें भी बिखरी हुई थीं. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों आरोपियों का मूलचंद की पत्नी के साथ अवैध संबंध था. मूलचंद के कारण उन्हें काफी दिक्कत होती थी, जिसके कारण उसे रास्ते से हटाने के लिए तीनों ने प्लानिंग बनाई और उसे मौत के घाट उतार दिया.

तीन घंटे में सुलझा हत्या का केस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई ईंटों को भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों को तीन घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था. उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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